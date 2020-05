Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Allerede i mars stengte flere av de største prevensjonsfabrikkene i verden grunnet korona. Siden da har land benyttet seg av egne reservelagre. Nå er stadig flere lagre tomme.

Tor-Hugne Olsen i Sex og Politikk Foto: Frida Marie Grande

– Det er økende problemer med tilgangen til prevensjon. De fleste land hadde lagre som varte en stund, men nå ser vi flere og flere steder der disse lagrene er tomme. Det har ikke vært mulig å få inn nye bestillinger, fordi det produseres mindre enn vanlig, sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

I tillegg til at det produseres for lite prevensjon, enten fordi fabrikkene er stengt, eller fordi de produserer andre ting i denne perioden, er det vanskelig å transportere produktene til de stedene som trenger det.

I landsbygder og fattige områder deles det vanligvis ut prevensjonsmidler ved hjelp av vogner eller ved midlertidige klinikker, men mange av disse er delvis stengt eller lagt ned på grunn av restriksjoner knyttet til korona.

Katastrofal innvirkning

Ifølge tall fra International Planned Parenthood Federation, som er paraplyorganisasjonen til norske Sex og Politikk, er det land i Afrika, Øst-Asia og Amerika som er hardest rammet.

Dersom problemet vedvarer kan det føre til syv millioner uønskede graviditeter, ifølge en analyse fra FNs familiefond.

– Disse nye dataene viser den katastrofale innvirkningen covid-19 snart kan få for kvinner og jenter globalt, sier Natalia Kanem, administrerende direktør for FNs befolkningsfond, til fondets egne nettside.

Natalia Kanem tror koronapandemien vil ha stor innvirkning på prevensjon og reproduksjon. Foto: Simon Maina / AFP

Rammer kvinner hardest

Samtidig som mangelen på kondomer og andre typer prevensjon kan føre til et økende antall uønskede graviditeter, frykter flere at pandemien også gjør at tilgangen på trygge aborter blir dårligere.

– Vi vet at følgene av uønskede graviditeter, i land der abort ikke er lett tilgjengelig, ofte blir ulovlige og usikre aborter som fører til flere dødsfall blant kvinner som er blitt gravid, forklarer Olsen.

– Pandemien utdyper ulikhetene mellom menn og kvinner, og millioner flere kvinner og jenter risikerer nå å miste evnen til å planlegge familiene deres å beskytte kroppene og helsen deres, sier Kanem.

Kan bli et langvarig problem

Per nå er det vanskelig å si hvor lenge situasjonen med for lite produksjon av prevensjon, og vanskeligheter med transport og utdeling av prevensjonsmidler, vil vare.

– Det vi ser er at mange sørlige land der det er større restriksjoner med tanke på abort og dårligere tilgang på prevensjon allerede, stadig er i begynnelsen av pandemien. Der kan restriksjonene knyttet til pandemien komme til å vare lenge, og jo lengre det varer jo verre blir det, avslutter Olsen.

Foreløpig ser det ut til at Norge har god dekning når det kommer til prevensjonsmidler.