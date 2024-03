Polititeori: Prøvde å lure Jonas i bilbergingsfelle før drapet

Hytta der Jonas Aarseth Henriksen ble drept, kan ha vært gjerningsmennenes plan B.

Flere ganger før drapet skal de ha forsøkt å lokke ham ut i en bergingsbil, bekrefter politiet overfor NRK.

Etterforskningen har funnet en rekke oppringninger og fiktive oppdrag i tiden før drapet.

– Jeg kan bekrefte at politiet har funnet flere oppringninger vi mener var forsøk på å få Jonas Henriksen ut på fiktive oppdrag, sier politiinspektør Odd Skei Kostveit til NRK.

Det var den 17. august i fjor at Henriksen (30) ble funnet skutt og drept i nærheten av en hytte i Nes i Ådal.

Politiet mistenkte tidlig at han ble lurt opp til åstedet for å gjøre en jobb.

Falske bergingsjobber

I tillegg til å være daglig leder i et brønnservice-selskap, jobbet Henriksen én helg i måneden som bilberger i Hønefoss-området.

De som er på vakt, rykker ut til ulykker på kort varsel. Det er i forbindelse med denne jobben han først ble forsøkt lurt, mener politiet.

Jonas Henriksen på et bergingsoppdrag sommeren 2022. Foto: Ole Edvin Tangen

I tiden før 17. august skal det ha blitt ringt inn flere fiktive hasteoppdrag til bergingstjenesten der Henriksen jobbet.

Politiet knytter de falske oppdragene til drapet på Henriksen og tolker det som «forsøk på å få Jonas ut til avsidesliggende områder».

– Det er snakk om flere oppringinger med åpenbart fiktive oppdrag i august før Henriksen ble drept. Vi setter disse i sammenheng med drapet, fordi det er ringt fra et telefonnummer som kan knyttes til en eller flere av de siktede, sier Skei Kostveit.

Stjålet ID

Telefonnummeret som ble brukt for å lure Jonas Aarset Henriksen opp til hytta i Nes, ble opprettet med en falsk ID.

Også i forbindelse med de mislykkede, fiktive bergingsjobbene ble det brukt et mobilnummer som er registrert på en tilfeldig person.

– Det er snakk om et falskt nummer. Det var ikke registrert på noen av de siktede, sier politiinspektøren til NRK.

Bistandsadvokat til familien, Marijana Lozic, mener de falske jobboppdragene tyder på at drapet var godt planlagt.

– Det tyder det på i aller høyeste grad. Og det familien håper på nå, er at politiet virkelig ikke legger bort de gamle sakene fra 2021 til 2022, men at man ser det i sammenheng, sier Lozic til NRK.

Bistandsadvokat Marijana Lozic ber innstendig om at personer som vet noe om omstendighetene rundt drapet på Jonas Aarseth Henriksen om å melde seg for politiet. Foto: Stig Jaarvik / NRK

Før drapet i august i fjor, anmeldte Henriksen flere tilfeller av hærverk, vold og plaging. Flere av disse sakene har aldri blitt oppklart.

– Så det er åpenbart flere som vet noe, og det er en innstendig bønn på vegne av familien at disse og eventuelle andre som vet noe, om noe som helst, melder seg for politiet, sier bistandsadvokaten.

Bestilte angrep

Advokat Jon Anders Hasle forsvarer 32-åringen fra Noresund. Han er utpekt som hovedmann og bestiller.

– Jeg kan ikke uttale meg om dette, men jeg syns det er uheldig at politiet uttaler seg om deler av et faktisk hendelsesforløp. Det kan knyttes en mistanke til at dette kan gjelde alle de sikta i saken, sier han til NRK.

I tiden før han ble drept, ble Henriksen utsatt for vold, trusler og hærverk. Fra mars til august leverte han inn elleve anmeldelser til politiet.

Politiet mener at det er den samme oppdragsgiveren som står bak alle de anmeldte forholdene.

I politiavhør har den såkalte hovedmannen (32) erkjent at han bestilte og betalte for et angrep på Jonas Henriksen dagen han ble drept. Han nekter for at han var med å planlegge et drap.

Oppdraget skal, etter det NRK får opplyst, ha blitt gitt til den drapssiktede 28-åringen fra Rena. Han har ikke villet la seg avhøre av politiet.

Rena-mannens forsvarer, Thomas Randby, ønsker ikke å kommentere saken.