Politiet: Erna Solberg har status som mistenkt

Både Erna Solberg og ektemannen Sindre Finnes avhøres i dag.

– Saken er under etterforskning, og den vil pågå denne uka. Vi har en ambisjon om å bli ferdige med etterforskningen i løpet av uka, sier politiadvokat Per Morten Sending til NRK.

Hva slags formell status har de nå?

– I en slik sak vil man normalt være mistenkt. Nå etterforsker vi saken, og så kommer vi tilbake til det når vi er ferdige, sier Sending.

Solberg: – Helt naturlig

Politiet startet etterforskning i forrige uke, etter at det ble kjent at Solberg og familien samlet mer enn ti personer i forbindelse med statsministerens 60-årsfeiring på Geilo i vinterferien.

– Jeg tenker det er helt naturlig når vi kanskje har brutt en forskrift at de vurderer det, og at de behandler meg og min familie som andre folk, sa Solberg til NRK fredag ettermiddag.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

Det endte med to kvelder der familien samlet seg og spiste sammen, og var flere enn ti personer.

Beklaget

Ifølge Solberg brøt familien smittevernforskriften da de spiste på restaurant på fredagen. Hun var ikke selv til stede.

Men dagen etter samlet storfamilien på 14 personer seg for å spise sushi i en leilighet på hotellet. Da var Solberg til stede. Hun mener det ikke var et brudd på smittevernreglene, men i strid med myndighetenes anbefaling.

– Jeg har ingen unnskyldning. Jeg kan bare beklage, sa Solberg.

Det er foreløpig ikke tatt ut noen siktelser. Ifølge VG har ikke Solberg og Finnes anskaffet advokat.

– Hvis de kommer fram til at regler er brutt, skal vi selvfølgelig gjøre opp for oss. Jeg er forberedt på at vi må betale bøter hvis vi har brutt forskriftene, sa Solberg fredag.