Erna Solberg og familien brøt smittereglene: – Beklager

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sier Erna Solberg til NRK.

Solberg og familien reiste til Geilo i vinterferien. Der skulle det også feires at Solberg hadde hatt 60-årsdag.

Statsministerens familie leide leilighet sammen med familien til den ene av hennes søstre. Solbergs andre søster leide en annen leilighet i samme leilighetskompleks.

Det endte med to kvelder der familien samlet seg og spiste sammen - og var flere enn ti stykker.

Brøt forskriften på restaurant - statsministeren meldte avbud

Feiringen av 60-årsdagen var fredag 25. februar. 13 personer i følget samlet seg da på restauranten Hallingstuene på Geilo.

Solberg skulle også ha deltatt på den middagen sammen med familiemedlemmer og kjærester. Men på grunn av akutte øyeproblemer dro Solberg fra Geilo fredag for å oppsøke lege i Oslo.

Hun hadde to besøk på Ullevål sykehus fredag og lørdag, og var ikke tilbake i fjellbygda før i løpet av lørdag ettermiddag.

De nasjonale smittevernreglene for februar tilsa likevel at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

– Vi skulle ut og spise på fredag slik at vi kunne spise sammen. I den tro at det var den beste måten å ivareta smittevern, med god avstand til hverandre. Så har vi i ettertid, etter at NRK stilte meg spørsmålet om ikke dette var et arrangement, sett at det var i strid med forskriften. Det har jeg bare lyst til å beklage, sier Solberg.

14 stykker lørdag kveld - med statsministeren til stede

Etter at NRK gjorde statsministeren oppmerksom på regelbruddet 25. februar, har hun og familien gått gjennom aktivitetene under ferien, for å se om det var andre smittevernbrudd.

Da fant de også ut at de var for mange som spiste sammen kvelden etter også. Med statsministeren til stede denne gangen.

– Vi så at vi også hadde spist sushi lørdag kveld i vår leilighet. Vi hadde bestilt og satt ute. Folk ble værende i leiligheten i stedet for å ta med seg maten til den andre leiligheten. Der er vi nok i strid med de reglene som vi anbefaler at folk skal følge, sier statsministeren.

Hun sier de var 14 stykker i leiligheten deres på et tidspunkt lørdag kveld.

– Det er fire for mange. Vi skulle ikke hatt det sånn, og jeg burde stoppet det. Jeg gjorde ikke det, og kan bare si beklager, sier hun.

Ingen i følget ble smittet av korona under turen, får NRK opplyst.

Her er regjeringens nasjonale regler fra februar

FAMILIETREFF: Familien Solberg/Finnes feiret Erna Solbergs 60 årsdag på restauranten Hallingstuene på Geilo i vinterferien, og brøt de nasjonale og lokale smittereglene Foto: VisitNorway

Flere gjester enn tillatt

Hol kommune kjente ikke til Solberg-selskapet da NRK tok kontakt om hendelsen, men sier at dersom det var mer enn 10 personer til stede i selskapet vil det være brudd på smittevernreglene.

– Hvis gjestene og restauranten har misforstått reglene er det beklagelig. Man må være nøye med å sette seg inn i lokale og nasjonale regler for smittevern, og man har selv ansvar for det, sier prosjektleder beredskap Espen Billie-Hansen i Hol kommune.

De nasjonale smittevernreglene i februar var:

Maks ti personer på private sammenkomster utenom i eget hjem, som for eksempel i en bursdag i leid lokale

Restauranten Hallingstuene bekrefter at Solberg skulle være gjest på restauranten.

– Sindre Finnes (Solbergs ekteman red.anm) ringte få timer før middagen og sa at Erna Solberg likevel ikke kom, forteller Berit Kongsvik som driver Hallingstuene restaurant sammen med ektemannen.

Kongsvik forteller at Solbergs gjester satt i eget rom med god plass og avstand mellom gjestene.

– Vi hadde ikke dekket opp langbord, men gjestene satt på flere småbord i kohortene de var en del av. Det er slik vi har tolket smittevernreglene hele tiden denne vinteren, sier Kongsvik.

Gjestene fikk fjellørret til forrett, villsau til hovedrett og pinache av flytende marsipan til dessert, med dertil egnede viner.

Bestillingen lød opprinnelig på 14 gjester, og livvaktene til Erna Solberg skulle sitte adskilt fra gjestene, på eget rom.

Denne uken kom det nye smittetiltak og alle restauranter på Geilo og i hele Viken er stengt.