Dugnadslederens svikt

Landets øverste valgte leder har invitert til dugnad. Manet til utholdenhet. Forklart inngripende begrensninger med et livsviktig alvor.

Absolutt alle har ofret mye, for at færrest mulig skal måtte ofre alt.

Fritidsreiser over kommunegrensen. Samlinger med flere enn 10 personer innendørs. Familiemiddager med storfamilien så man får mer enn 10 nærkontakter i uka. Bursdagsfester og jubileer.

Men så: Det viser det seg at sjølvaste statsministeren bare måtte til Geilo med søsken, ektefeller og barn spise sushi på en leid hytte og en penere middag for å feire 60-årsdagen.

Erna Solberg er med i absolutt alle diskusjoner om smitteverntiltakene hun og regjeringen vedtar.

Hun leder regjeringens koronautvalg, og hun er med i alle møter som bestemmer hvilke faglige råd som skal følges og hvilke som ikke skal det. Hun kjenner ikke bare beslutningene, hun er dypt inne i begrunnelsene.

Det er helt uforståelig at hun av alle har brutt disse reglene. Hvordan kunne hun? «Detaljfreaken» med elefanthukommelse?

Dette kan oppfattes på flere måter:

Solbergs brudd er veldig alvorlig av flere grunner

Det er menneskelig å feile

Reglene er for vanskelige, dette viser at de bør endres

Erna Solberg i Debatten: –Jeg skjønner hvis folk er lei seg og sinte Du trenger javascript for å se video.

Derfor blir det raseri

Når statsministerens familie ikke etterlever bestemmelser Solbergs regjering har tredd nedover hodene på hver eneste nordmann, er det alvorlig av flere grunner.

Det er alvorlig at politikere som bestemmer regler, ikke følger dem. Tilliten mellom folk og myndigheter, og folk imellom, er en viktig del av forklaringen på hvorfor så mye smitte er slått ned her til lands.

Det er alvorlig hvis folk tenker det ikke er så nøye å følge smittevernreglene, når selv statsministeren ikke gjør det.

Hvis reglene ikke følges, settes flere liv i fare. Da øker helseproblemene og politikerne får et tillitsproblem og et problem med å håndtere krisen til vårt felles beste.

Det er ikke rart at folk blir forbanna og frustrerte. Smittevernbrudd treffer mange av oss som hardest, fordi man er som mest utmattet og utslitt.

Kanskje er forbannelsen større på østlandsområdet hvor tiltakene har vært langvarige og inngripende, sammenlignet med mange andre steder. Det må statsministeren kunne forstå.

Folk ville blitt oppgitt over en politiker som rotet med reiseregninger eller drev ulovlig boligutleie, men denne saken treffer oss alle.

Vi skulle være i samme båt, det skulle være dugnad. Da kan ikke dugnadslederen, av alle, svikte. Det provoserer.

Smittevernreglene er der av en grunn. Å hindre at du smitter, men også blir smittet. Det er alvorlig hvis statsministeren setter seg i situasjoner hvor regjeringssjefen kan bli satt ut av spill.

Alle kan gjøre feil

Av ren forglemmelse eller uforsiktighet kan alle gjøre feil. Da må man gjøre opp for seg, lære av feilen og beklage. En spak og defensiv Solberg gjør dette, blant annet på Debatten og på sine egne Facebook-sider.

Hun fremstår oppriktig angrende og lei seg for det inntrufne.

Det er det minste man kan forvente av en person i hennes posisjon som gjør en feil av denne type i denne vanskelige situasjonen for landet.

For enkelte vil beklagelsen understreke hvor viktig det er å følge reglene.

Reglene er krevende

Det har i lang tid vært problematisert at regelverket er komplisert og komplekst. Når selv hun som bestemmer og begrunner går seg vill i jungelen av bestemmelser, er det et godt argument for at regelverket må bli tydelig, forståelig og pedagogisk.

Samtidig ligger det i sakens natur at reglene varierer med smittenivået. Som igjen er ulikt fra sted til sted.

Selv virker Solberg opptatt av at restaurantbesøket fredagen bryter forskriften, mens hyttebesøket lørdagen kun bryter en anbefaling.

Det virker rart at hun som kriseleder vil at andre også skal tone ned viktigheten av det som «bare» anbefales. Å begrense antallet man møter er i seg selv et svært viktig smitteverntiltak. Og det som ofte er inngripende for folk som skal samle nære og kjære.

Folk flest vil gjerne følge reglene fordi det raskest får oss ut av pandemien.

Når alle på dugnaden er skikkelig lei, kreves det noe ekstra av lederen.