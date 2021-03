Politiet iverksetter etterforskning av statsminister Erna Solberg

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

I pressemledingen fra sørøst politidistrikt, heter det:

«På bakgrunn av informasjon som har fremkommet i pressen, samt statsministerens egne uttalelser, har politiet besluttet å iverksette etterforskning knyttet til mulig brudd på smittevernforskriften.

Etterforskningen skal avklare hva som faktisk har skjedd om hvorvidt dette kan være brudd på enten lokale eller sentrale forskrifter.

Saken vil deretter bli vurdert av påtalemyndigheten i forhold til en eventuell strafferettslig reaksjon».

– Jeg burde visst bedre, sa statsministeren om feiringen til NRK torsdag.

Men hun la til at hun ikke tenkte at smittevernregler ble brutt under turen, før NRK kontaktet henne om saken.

– Det var litt tilfeldig at det ble slik at alle ble sittende og snakke sammen i forskjellige grupper. Det var en stor leilighet med to etasjer. Folk fulgte smittevernreglene, vi var opptatt av å gjøre det den helgen. Men det glapp. Det burde jeg ikke ha tillatt, sa Erna Solberg.

14 til stede

Torsdag ble det kjent at statsminister Erna Solberg feiret 60-årsdagen sin på Geilo med familien. Feiringen av 60-årsdagen var fredag 25. februar. 13 personer i følget samlet seg da på restauranten Hallingstuene på Geilo. Statsministeren var ikke til stede denne kvelden.

Restaurant Hallingstuene, hvor Solbergs familie spiste middag fredag. Statsministeren var ikke til stede denne kvelden. Foto: VisitNorway

Lørdag kveld samlet familien seg for å spise i en av leilighetene Solbergs familie hadde leid på Geilo. Det var 14 personer i leiligheten, med statsministeren til stede.

I de nasjonale smittevernreglene for februar, sto det at man ikke kunne være flere enn 10 personer samlet i et privat arrangement på en restaurant. Slik var også de lokale reglene i Hol kommune hvor Geilo ligger den 25. februar, får NRK bekreftet av kommunen.

Jusprofessor Hans Fredrik Marthinussen sa til NRK torsdag at dette dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften.

Erna Solberg sier at dersom det er gjort noe straffbart, så vil hun betale for det.

– Jeg skjønner hvis folk er lei seg og sinte, sa Solberg i Debatten onsdag kveld.