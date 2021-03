Jusprofessor om Solbergs smittevernbrudd: – Klart og utvilsomt brudd på loven

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er ekstremt alvorlig at statsministeren i den situasjonen vi er bryter covid 19-forskriften, sier Marthinussen som er professor ved Universitetet i Bergen til NRK.

Han mener det dreier seg om brudd på paragraf 13 i covid-forskriften, og forventer derfor at det får konsekvenser.

– Så klart at jeg forventer at statsministeren behandles på samme måte som alle andre som bryter covid-forskriften – det vil si at hun blir bøtelagt for det, sier han og legger til:

– Det hadde vært ille nok hvis hun brøt anbefalingene, men her har hun brutt de straffesanksjonerte reglene om arrangement.

Erna Solberg har ikke meldt seg for politiet, men sier at hun har fått med seg at politiet i media har sagt at de har registrert medieoppslaget.

– Da regner jeg med at de kommer tilbake til meg om det, sier hun under torsdagens Debatten på NRK.

Erna Solberg i Debatten: –Jeg skjønner hvis folk er lei seg og sinte

Solberg: – Jeg kan bare beklage

Torsdag avslørte NRK at statsminister Erna Solberg og hennes familie brøt smittevernreglene ved to anledninger i vinterferien.

Familien, inkludert statsministerens to søstre og deres familie, samlet seg på Geilo, blant annet for å feire Solbergs 60-årsdag. De var fordelt på to leiligheter, men spiste middag sammen både fredag og lørdag.

Fredag var alle ute og spiste – unntatt statsministeren selv, hun hadde problemer med et øye. Ifølge de nasjonale smittevernreglene kunne man i februar ikke være så mange på et privat arrangement på en restaurant.

Dagen etter restaurantbesøket samlet storfamilien på 14 seg, inkludert Erna Solberg, i en leilighet hvor de spiste sushi. Dette var ikke brudd på smittevernreglene, men i strid med myndighetenes anbefaling.

– Jeg som hver eneste dag står og forteller om smittevern til det norske folk burde kunnet reglene bedre. Men sannheten er at jeg ikke har sjekket reglene godt nok, og hadde dermed ikke fått med meg at når en familie går ut sammen og er flere enn ti stykker, så er det faktisk et arrangement, sa Erna Solberg til NRK.

– Jeg har ingen unnskyldning. Jeg kan bare beklage.

Erna Solberg la ut dette bildet sammen med ektemannen Sindre Finnes fra Geilo, helgen familien og venner feiret hennes 60 årsdag. Foto: Skjermdump Instagram

Politiet vurderer saken fredag

Marthinussen mener forklaringen fra Solberg er «sjokkerende».

– Det er ganske sjokkerende at hun, som er den øverste ansvarlige for disse reglene, og som innfører inngripende alvorlige tiltak i befolkningen, ikke selv er klar over hvilke tiltak det er hun har innført, sier han.

Politiet i Sørøst sier til NRK torsdag kveld at de ikke foretar seg noe i forbindelse med smittevernbruddet i kveld.

– Dette er ikke noe akutt oppdrag for oss i kveld, og vi iverksetter ikke tiltak knyttet til det nå. Det er naturlig at det følges opp og vurderes i morgen på dagtid. Per nå har vi ikke noe anmeldelse eller oppdrag knyttet til det, sier operasjonsleder Marius Knudsen.

– Ingen ærlig feil

Hans Fredrik Marthinussen mener politiet nå bør opprette en sak i lys av informasjonen som har kommet frem torsdag.

– Jeg tror ikke norsk politi henlegger klare brudd på covid-19-forskriften i andre tilfeller, sier han.

Jusprofessoren sier arrangementsreglene har vært på plass lenge, og kan ikke se at det finnes noen unnskyldning for at den øverste ansvarlige for å lage disse reglene ikke kjenner til dem. Derfor er han ikke villig til å gå med på at dette var en «ærlig feil».

– Jeg tror det er ingen som tenker at nå kan jeg arrangere en stor 60-årsdag uten å sjekke hvilke regler som gjelder, og disse reglene har vært på plass lenge. Så nei, dette er ikke en ærlig feil, sier Marthinussen.

Høie: – Burde ikke skjedd

Helseminister Bent Høie sier i forbindelse med saken at de som lager reglene og snakker om dem hver dag, må være ekstra påpasselige med å kunne dem.

– Dette er noe som ikke skulle ha skjedd. Det er klart at vi som lager reglene og vi som snakker veldig mye om hvor viktig det er å følge reglene vi må være ekstra påpasselig med å gjøre det selv, sier han.

– Ble du overrasket?

– Ja, jeg ble jo det. Og det er klart at dette ikke er bra med tanke på at vi er opptatt av at folk følger reglene og rådene spesielt nå med den smittesituasjonen vi er i. Og det er jo også derfor statsministeren er både lei seg og synes at dette er veldig flaut, sier Høie.

Han sier videre at det ikke er noen grunn til å «kalle statsministeren inn på teppet» etter denne saken.

– Erna er den første som selv ser hva dette er for noe. Og har ikke behov for å få noen råd eller andre ting fra meg i den sammenhengen, sier han.