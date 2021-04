Politiet vil vite mer om foranledningen til Frogner-drapet

Politiet fikk den første meldingen om skytingen klokken 08.27 onsdag morgen. Det ble meldt om skudd på åpen gate.

En kvinne i 50-årene ble bekreftet død på stedet. Den siktede mannen er i 30-årene. Han ble pågrepet kort tid etter i bil på E 18, rundt syv kilometer fra åstedet.

– Fortsatt håper vi det kan være noen der ute som ikke har tatt kontakt ennå som kan sitte på viktig informasjon. Også personer rundt siktede som kan vite om noe som skjedde i forkant. Det samme med familie for avdøde. De er viktig å snakke med for politiet, for å få et godt bilde om foranledningen, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

LEDER: Grete Lien Metlid i Oslo politidistrikt. Foto: Birgitte Wold Ingebretsen / nrk

Politiet begynner å få et godt bilde av hva som har skjedd, etter vitneavhør og kriminaltekniske undersøkelser i går. Men fortsatt er det mange ubesvarte spørsmål.

– Mye skal gjøres

– Mye skal gjøres. I dag skal fengslingsspørsmålet avgjøres og det blir obduksjon. Vi jobber også med forsvarer for å få avklart når vi kan komme i gang med avhør, sier Metlid.

Mannens forsvarer, advokat Ole Petter Drevland, sa til NRK onsdag at hans klient har samtykket til varetekt.

– Siktede har samtykket til varetekt etter råd fra meg på grunn av sakens karakter. Vi samtykker i kontorforretning og de vilkårene påtalemyndigheten ber om, sier Drevland.

Mannen ble ikke avhørt onsdag. Han har ikke tatt stilling til skyldspørsmålet så langt.

FORSVARER: Advokat Ole Petter Drevland er oppnevnt som den siktedes forsvarer. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

Drevland vil ikke si noe om den sivilrettslige konflikten har noe med drapet å gjøre.

– Det har fremkommet i media at det har vært en sivilrettslig konflikt. Den har jeg ikke vært involvert i, så jeg har ikke noe å tilføye der, sier advokaten.

Forsvareren mente i går at mannen ikke burde avhøres i den tilstanden han var. politiet ønsker avhør i dag.

– Det er ikke gjennomført avhør. Den retten har han. Forsvarer har jo kommunisert at det ikke har vært ønskelig eller at han ikke har orket eller vært i stand. Vi håper å komme i gang, det er et viktig etterforskningsskritt, sier Metlid.