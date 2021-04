Politiet undersøker motiv rundt Frogner-drapet: Drapssiktede skyldte 11,8 mill. til drepte

Den pågrepne mannen er i 30-årene. Den drepte kvinnen er i 50-årene.

– Det er ingenting som tyder på at det er tilfeldig. Det er en relasjon, slik det fremstår nå. Det er ingen familierelasjon, men det fremstår mer knyttet til noe forretningsmessig, sier leder for etterretning og etterforskning i Oslo politidistrikt, Grete Lien Metlid.

Ifølge en tidligere dom fra Oslo tingrett skyldte drapssiktede 11,8 millioner kroner etter bygging av to eiendommer til den nå drepte kvinnen. Mannen ble også dømt til å betale 900.000 kroner i saksomkostninger til kvinnen. Dommen er ikke rettskraftig.

Metlid sier politiet konsentrerer seg om grepene som må skje i en initialfase, før de ser nærmere på det historiske og bakenforliggende

– Vi har lest en dom der siktede der siktede er dømt til å betale avdøde 11 millioner kroner etter to bygge-saker. Hva kan du si om det?

– Vi har opplysninger som går på at det kan være noe konfliktfylt her, at det kan være noe mer forretningsmessig, og at det kan være knyttet til et sivilrettslig forhold. Vi må få gå inn i disse opplysningene og snakke med siktede. Vi håper han er villig til å stille i et avhør i dag, sier Metlid.

Hun legger til at den siktede ikke har valgt forsvarer ennå.

Drept på gaten

Kvinnen døde onsdag morgen etter å ha blitt skutt på åpen gate på Frogner i Oslo, like før klokken halv ni. Den antatte gjerningspersonen ble pågrepet kort tid etter i bil på E 18, rundt syv kilometer fra åstedet. Han kjørte da i retning Bærum.

Politiet undersøker nå om det er sammenheng mellom drapet og den økonomiske konflikten mellom de to.

Den drepte kvinnen solgte nylig en dyr leilighet i Oslo, langt under prisantydning. Leiligheten har nemlig vært bygget ut med flere brudd på det som var tillatt, med den drapssiktede mannen som prosjektleder.

Den nå drapssiktede mannen og hans selskap har stått for dette prosjektet. Mannen har også vært engasjert i byggingen av en annen leilighet som drepte skulle flytte til. Begge disse sakene er behandlet av tingretten, men ikke rettskraftige ennå.

I Oslo tingrett ble den siktede i desember dømt til å betale 11,8 millioner kroner til den nå drepte kvinnen.

– Misligholdt prosjektlederkontrakt

– Kravet der var et erstatningskrav som følge av en misligholdt prosjektlederkontrakt som gjør at hun måtte gjøre en del rettingsarbeid på eiendommene som det er krevd erstatning for, sier advokat Marius Andreas Rød ved Bing Hodneland Advokatselskap AS, som representerte kvinnen, til NRK.

Den drapssiktede mannen anket erstatningssaken mot ham.

– Oslo tingrett har i det mest vesentlige gitt henne medhold, og han har anket saken som skal behandles i januar 2022. Utover det har jeg ingen kommentarer, sier Rød.

Bakgrunnen for hele saken er at kvinnen eide en leilighet i Oslo som står oppført Byantikvarens gule liste. Sammen med sin mann skulle hun bygge en tårnstue på toppen av en leilighet i Oslo som de senere skulle selge.

Den nå drapssiktede mannen skulle også hjelpe med et stort byggeprosjekt på parets nye leilighet. Mannen ble engasjert som prosjektleder for byggingen av prosjektene i 2015.

I mai 2018 holdt plan- og bygningsetaten tilsyn på eiendommen.

Det ble ifølge dommen avdekket at tårnstuen avvek fra det som var godkjent i rammetillatelsen. Tårnstuen var bygget med en annen høyde og med en annen detaljering enn det som fremgikk av søknadstegningene.

Byantikvaren påpekte at endring av tårnets høyde med 80 centimeter var en vesentlig endring, og Byantikvaren fastholdt sin sterke fraråding av godkjennelse av tårnstuen.

Tårnstuen var heller ikke oppført i tråd med de krav som var stilt av Byantikvaren. Det manglet også rømningsvei og røykluke i felles trapperom var ulovlig avstengt som følge av oppføring av tårnstuen, står det i dommen.

Den drepte kvinnen gikk til søksmål mot siktede i desember 2018.

Den drapssiktede mannen ønsket å løfte av glasspyramiden med kranbil og redusere høyden på veggene. Men retten forsto forklaringen til en sivilarkitekt som vitnet i saken slik at det verken er forsvarlig eller praktisk mulig å gjennomføre.

Det har ikke lyktes NRK å komme i kontakt med siktedes advokat i erstatningssaken.