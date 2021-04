Kvinne død etter skyting på åpen gate i Oslo – Mann pågrepet

Politiet fikk beskjed om skytingen klokke 08.27 onsdag morgen, opplyser operasjonsleder Gjermund Stokkli i Oslo politidistrikt til NRK.

– Det var melding om skudd på åpen gate. En person er bekreftet død på stedet.

Klokken 08.44 meldte politiet om skytingen på Twitter. Stokkli sier til NRK at den avdøde er en kvinne.

Tre minutter etter at politiet fikk meldingen om skytingen ble en mann pågrepet i en bil på E18. Dette etter at politiet sendte ut signalement på en bil som forlot åstedet i stor fart, skriver NTB.

Operasjonsleder Stokkli sa onsdag morgen til NRK at pågripelsen skjedde et stykke unna åstedet. Innsatsleder Svend Bjelland sier pågripelsen skjedde udramatisk.

Bjelland sier politiet per nå ikke har grunn til å tro at det var flere personer involvert.

Innsatsleder Sven Bjelland sier til reportere på stedet like etter klokken 9 at han kan bekrefte at «en kvinne er drept i gata bak oss».

Flere vitner i området

Politiet har sperret av Tostrups gate på Frogner. Politiet jobber nå med krimtekniske undersøkelser utendørs. Den avdøde kvinnen ble funnet på gaten.

– Vi skal undersøke åstedet bak oss og snakke med vitner. Vedkommende er skutt på åpen gate, bekrefter innsatsleder Bjelland.

Politiet mener de har identifisert kvinnen som ble drept. Innsatslederen sier det er for tidlig å si noe om alder og nasjonalitet til mediene. Bjelland ønsker heller ikke si noe om den siktede er kjent for politiet fra før.

Hørte flere skudd

Etter det NRK forstår skal det ha vært flere vitner i området da skytingen skjedde. På spørsmål om noen så hendelsen, svarer Bjelland:

– Vi har snakket med flere vitner som har gitt opplysninger som er interessante for oss.

Et vitne, en nabo, sier til NRK at hun hørte høyt smell i området rundt klokken 08.30. En annen nabo sier han våknet av skuddene, men sier han ikke så noe selv. Vitnet sier han med en gang skjønte det var skudd, og sier det kan være snakk om 4-5 skudd.

Et vitne sier til VG at det lå en blødende person på gata etter skytingen. Et annet vitne, som jobber på byggeplass i området, sier til avisa at han hørte opptil seks skudd.

En kvinne er bekreftet død etter en skyteepisode på Frogner i Oslo. Foto: Sverre Holm-Nilsen / NRK

Kontroll på våpen

Innsatsleder Bjelland sier politiet har kontroll på et våpen man mener er brukt. Ifølge Dagbladet skal våpenet ha blitt funnet i bilen til den mistenkte mannen. Bjelland ønsket ikke å kommentere dette på en pressebrief klokken 10. onsdag.

Avisa skriver også at politiet skal ha tatt seg inn i og gjennomsøker en leilighet rett ved åstedet.

Operasjonslederen sier det er for tidlig å si noe om omstendighetene rundt skytingen, eller relasjonen mellom den avdøde kvinnen og den pågrepne mannen.

Operasjonslederen sier det ble brukt et skytevåpen, men ønsker ikke å kommentere ytterligere detaljer nå.