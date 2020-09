Politiet slår alarm om ny trend: Eksplosjon av hackede ungdomskontoer

Politiet ber ungdom tenke på passord og datasikkerhet.

– Det er alarmerende at ungdom gjør dette mot hverandre. Det er vanskelig å forstå, sier Jostein Dammyr, faglig leder i nettpatruljen i Øst politidistrikt.

Det siste året har han og kollegaene sett en eksplosjon i antall unge personer som tar over kontoer til norske ungdommer på sosiale medier og fremsetter trusler om drap, vold og skoleskytinger.

Dammyr har ikke tall på økningen fordi politiet ikke fanger opp alt til enhver tid, og mørketallene er store. Hackerne bruker VPN-tjenester for å skjule sin aktivitet.

– Vi tror i utgangspunktet at det er personen som egentlig eier kontoen som har gjort det og ikke den som har hacket seg inn. Det kan bli ubehagelig for eieren når vi etterpå banker på døren, sier han.

Et eksempel på en melding fra i vinter. En periode politiet mottok over 250 falske trusselmeldinger. Foto: Skjermdump / Facebook

Straffbart

I Vest politidistrikt ser de noe av den samme trenden som i Øst.

– Det er utvikling som viser lite respekt for andres navn. Det har blitt en kultur på sosiale medier der falske profiler også blir brukt til mobbing og trakassering av andre, sier leder av nettpatruljen i Vest, Rune Fimreite.

De får varsler om dette nærmest daglig.

– Varslene dreier seg ofte om TikTok-profiler, men det kan også være Instragram, Snapchat eller andre sosiale medier. Å utgi seg for å være noen andre, både med navn og bilde, kan være straffbart, sier Fimreite.

Ungdommen er bekymret

– Hvis jeg blir hacket, så har man en åpen dør rett inn og man kan labbe inn, sier Torstein Aspelund som er elev i 10.klasse på Morellbakken skole.

Han erkjenner at han ikke er flink på å ha ulik passord overalt. Klassekameratene ser på utviklingen med antall hackede brukere med bekymring.

– Det skaper mye trøbbel, og jeg vet om mange som har blitt hacket og mistet mye, sier Kasper Oddevald.

Tre elever fra Morellbakken skole forteller om en opplevelse eller tanke om trusler på sosiale medier.

– Det kan føltes veldig dumt for den personen som får sitt navn og informasjon utnyttet av andre, sier Anine Wiik-Nielsen.

Så sent som i februar viste en undersøkelse at 4 av 10 norske ungdommer hadde sett voldelig innhold på nett.

God passordkultur

Lena Reif er leder for etterforskning i Sør-Øst politidistrikt og sier at politiet ofte klarer å ta personene bak de ulike angrepene og at det prioriteres hos politiet.

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif. Foto: Politiet

– Det som er viktig er at vi er forsiktige med de passordene vi bruker på de ulike sosiale mediene, og ikke bruk epost-adressen din som passord. Ikke bruk samme passord flere steder, og skift passord jevnlig, sier hun.

Ekspertenes passordtips Ekspandér faktaboks Velg deg et langt og vanskelig passord.

Bruk tofaktorautentisering.

Ikke bruk personlig informasjon om deg eller familie, som for eksempel navn og fødselsdato.

Bytt passord ofte.

Ikke del passord med andre, uansett hva den andre sier.

Sjekk nettadressen nøye før du logger inn for å forsikre deg om at det ikke er en svindel (phishing/nettfisking).

Sliter du eller mistenker du hacking? Vit hvor du kan få hjelp. Sider som ung.no, slettmeg.no og korspaahalsen.no.

Bruk apper som 1Password eller Lastpass for å samle dine passord på en trygg måte.

– Viktig med god dialog

Tom Heine Nätt er førstelektor i datasikkerhet ved Høgskolen i Østfold og har lenge snakket om datasikkerhert for barn og ungdom. Han sier passordangrep og hacking kan skje alle, men ber barn og foreldre om holde passord for seg selv.

Tom Heine Nätt, førstelektor i Høgskolen i Østfold. Foto: Høgskolen i Østfold

– Ikke del passord med andre. Barn kan ha gode holdninger til IT-sikkerhet, men blir sosialt presset til å delta i tjenester og dele informasjon som de ellers ikke ville gjort, sier han.

Men det viktige er en åpen dialog med barn, forteller Tom Heine Nätt.

– Foreldre innfører ofte en straff når en hendelse oppstår på mobilen eller PC-en med å for eksempel kreve å slette kontoen til barnet eller å stenge internettilgang. Det er ikke alltid riktig. Det er viktig med dialog sånn at barn tør å ta opp sine problemer, sier Nätt.

– Mange foreldre stiller opp på trening og kamper, men vet ikke så mye om hva barn og unge gjør i den digitale verden. Vis heller en genuin interesse.