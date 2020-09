Norsk 15-åring skrev at han ville drepe medelever - ble fanget opp av FBI

Det han ikke visste var at FBI overvåket samtalen på en chattetjeneste på internett.

Gutten er nå tiltalt for å ha fremsatt det politiet og statsadvokaten mener er grove og alvorlige trusler mot forsvarsløse personer. Saken som skal opp i en tingrett i Østfold i oktober har en strafferamme på tre år i fengsel.

17-åringens advokat forteller at gutten er rystet over sakens omfang.

– Han hadde ingen reelle tanker om å gjøre noe som helst. Dette var samtaler inne i et lukket chatterom der det bare utviklet seg underveis. Dette har ingen rot i virkeligheten, mener forsvarer Torgeir Røinås Pedersen.

Pedersen tok nylig over forsvarerjobben, og snakket med gutten for første gang forrige uke.

– Han opplever det som fryktelig vanskelig fordi dette nå kommer opp igjen etter to år. Det har vært kjempetøft å leve med dette i disse to årene, sier advokaten.

Trusselsaken skal opp i tingretten i oktober og har en strafferamme på tre år fengsel. Foto: Rahand Bazaz/NRK

Politiet: – Alvorlig tiltale

Gutten har i flere meldinger på chattetjenesten uttrykt sine tanker om å komme på skolen med våpen og bomber. Samtidig skal han ha uttrykt et ønske om å være guddommelig, ifølge tiltalen. Meldingene ble skrevet over en tidsperiode på flere måneder i 2018.

Politiet sier de ble kjent med truslene fra den norske gutten da FBI tok kontakt. De amerikanske etterforskerne hadde fanget opp en samtale om Columbine-massakren - og sendte ballen videre til Norge.

Columbine-massakren var en skolemassakre på Columbine High School i Colorado i USA i 1999. Gjerningspersonene var to elever ved skolen.

Trussel om massakre ved Gimle skole i mai 2011 gjorde at politiet evakuerte elevene. Foto: Marit Hommedal / NTB Scanpix

– Jeg kan bekrefte at den norske gutten som nå er tiltalt har hatt en samtale med en dansk gutt og at vi har samarbeidet med dansk politi og FBI, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten til NRK.

– Hva har gutten sagt om motivet og hans faktiske planer?

– Av hensyn til at saken skal opp for retten og at han der skal forklare seg, vil jeg ikke kommentere dette nå, sier han.

Tveten fører saken på vegne av statsadvokaten og omtaler tiltalen som alvorlig.

– Det er viktig at slike saker kommer opp for retten fordi vår oppgave som politi er å avdekke, hindre og forebygge, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten til NRK.

17-åringens advokat, Røinås Pedersen, er ikke enig i at bevisene i saken holder til å dømme gutten.

– Min klient har ikke ment å skremme noen, men jeg skal nå vurdere og se på bevisbildet.

– Dypt bekymret

Politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten. Han er aktor i saken mot 17-åringen som er tiltalt for trusler om skoleskyting. Foto: Politiet

Trusler om skoleskyting er ikke et ukjent fenomen hos politiet. Mange av truslene som kommer inn er falske, og det er svært få av truslene som har blitt iverksatt de siste årene.

Politiadvokat Tveten ber foreldre ta praten om dette temaet med barna sine.

– Politiet er dypt bekymret over denne samfunnsutviklingen, der sosiale medier blir lavterskel-arena for ulike former for kriminalitet. Vi ser dessverre en økende trend hvor ungdom tyr til trusler og andre kriminelle handlinger på sosiale medier, sier politiadvokat Stian Moltke-Hansen Tveten.

Etterforsker over 250 trusselmeldinger

I midten av januar i år fikk Sør-Øst politidistrikt i oppdrag å koordinere etterforskningen av over 250 meldinger om planlagte angrep over hele landet. Ingen av dem har utløst faktiske handlinger.

Leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif. Foto: Politiet

– Hovedbolken av de truslene mot skoler har vi til nå ikke identifisert, men det er flere steder i landet hvor folk har fått en reaksjon eller kan vente seg en reaksjon, sier leder for Felles enhet for etterretning og etterforskning i Sør-Øst politidistrikt, Lena Reif.

Hun har en klar oppfordring til alle som skriver meldinger og kommenterer på nett.

– Folk kan føle seg utrygge og redde. Samtidig kan man selv komme i vanskeligheter fordi det alltid vil være muligheter for å identifisere personer som fremsetter trusler på nett, sier Lena Reif til NRK.

Skoleskyting er ikke er utkjent fenomen hos politiet. Her øver de på en tom Hovin skole i Oslo i 2016. Foto: Hans O. Torgersen / Aftenposten

I 2016 gjennomførte Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) en undersøkelse som viste at 6 av 10 norske kommuner var forberedt om det skulle oppstå en situasjon med skoleskyting.

Siden da har ikke DSB gjennomført flere undersøkelser. Heller ikke Kripos eller Politidirektoratet har en slik oversikt.