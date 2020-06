Politiet om ransaking av Hagens hytter: – Vi søker etter Anne-Elisabeth

Ransakingen skjer etter en fersk kjennelse i Nedre Romerike tingrett.

Retten ga i går Øst politidistrikt tillatelse til å «granske og ransake fritidseiendommer tilknyttet Tom Hagen».

– Vi leter etter spor som kan antas å være av betydning som bevis på begge eiendommene. Og vi søker også etter Anne-Elisabeth, sier påtaleansvarlig Haris Hrenovica til NRK.

– Hvorfor søker dere etter Anne-Elisabeth der?

– Det er slik at dette er eiendommen som siktede har hatt kontroll over, og det er naturlig at politiet gjør så grundige undersøkelser som mulig, all den tid det er skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen, svarer Hrenovica.

– Grunn til mistanke mot Hagen

Lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen da de løslat ham fra varetekt 7. mai.

Ifølge politiet har Nedre Romerike tingrett nå landet på en motsatt konklusjon.

– De konstaterer at det er skjellig grunn til mistanke mot Tom Hagen. Det er en totalvurdering ut fra de bevisene de er forelagt, sier Hrenovica til NRK.

– Hva tenker politiet og det etter tidligere runder?

– Politiet tar det til etterretning. Vi er naturligvis tilfreds med rettens vurdering.

– Har dere fremlagt nye bevis for retten, siden de landet på dette kontra tidligere?

– Vi har ikke lagt skjul på at vi har funnet bevis som vi mener er relevante for sakens opplysning. Disse bevisene har retten også fått fremlagt, svarer Hrenovica.

Søker på eiendommen

Politiet startet undersøkelsene tirsdag morgen. De søker ved Anne-Elisabeth Hagens familiehytte ved Biri i Innlandet og gjør ytterligere undersøkelser ved Tom Hagens hytte på Kvitfjell.

Denne ble sperret av tirsdag formiddag.

Som NRKs bilde viser, er det satt opp sperrebånd rundt eiendommen ved Biri. Politiet søker med hunder rundt tomta.

Etter det NRK erfarer er en hun og en hundefører tilhørende Kripos.

Politiet svarer slik på hvorfor undersøkelsene skjer nå:

– Det ene er at vi har fått rettens kjennelse, som vi er avhengig av. Det andre er at disse undersøkelsene ikke kunne gjøres på et tidligere tidspunkt på grunn av forholdene på stedet, altså snø og tele, sier Hrenovica til NRK.

Strid rundt ransaking

Det har vært strid rundt ransakingen av boligen til Hagen i Sloraveien på Lørenskog.

Hagen-forsvarer Svein Holden mente politiet ikke kunne ransake boligen så lenge lagmannsretten mente det ikke var skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen da han ble løslatt fra varetekt.

Men politiet betrakter uansett huset i Sloraveien som et åsted. Derfor har de benyttet seg av en såkalt tredjemannsransaking.

En tredjemannsransaking er en ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak. Politiet fikk ikke lagmannsretten med på at det er skjellig grunn til å mistenke Tom Hagen, men han er fortsatt drapssiktet.