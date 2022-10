Politiet om Lørenskog-siktede: – Sannsynlig at han har en rolle

Politiet svarer nå på hvordan de knytter han til etterforskningen. Etter det NRK får opplyst ble mannen siktet i saken allerede i mai-måned.

– Summen av opplysninger gjør at vi mener det er sannsynlig at han har en rolle. Det ga foranledning til å utføre etterforskningsskitt mot han. Og det gjør at han får status som siktet, sier politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye i Øst politidistrikt.

– Hvor sentral rolle mener dere han har hatt?

– Vi er i en fase der vi søker å kartlegge om han har hatt en rolle, og vi er i dialog med forsvarer for å få et avhør av ham. Slik at den rollen kanskje kan avklares gjennom blant annet et avhør, sier Reinholdt-Østbye.

Det er snart fire år siden Anne-Elisabeth Hagen forsvant 31. oktober 2018. Den nye siktelsen er den tredje i etterforskningen.

Politiinspektør Lars Reinholdt-Østbye. Foto: Kristine Sterud

Fra før er Anne Elisabeth Hagens ektemann, Tom Hagen, og den såkalte kryptomannen siktet for drap eller medvirkning til drap i saken.

Kryptomannens siktelse ble endret til å gjelde medvirkning til grov frihetsberøvelse. Begge nekter straffskyld.

Stjålet pass

Den tredje kjente siktelsen i saken dreier seg om et stjålet pass, får NRK opplyst. Mannen i 30-årene har vært under etterforskning av Økokrim i en annen sak.

De skal da ha kommet over et sentralt spor i Lørenskog-saken, det stjålne passet til sørlendingen Ole Henrik Golf. Det var VG som først omtalte dette.

STJÅLET: Den siktede mannen skal ha vært i besittelse av dette passet, får NRK opplyst. Politiet mener at passet er en del av krypto-sporet i etterforskningen. Foto: Øst politidistrikt

Politiet mener identiteten til mannen fra Sørlandet ble misbrukt av den eller de som sto bak forsvinningen.

En kopi av passet hans ble solgt på det mørket nettet. Ektemannen Tom Hagen har forklart at han fant et trusselbrev på en stol inne i huset etter forsvinningen.

I brevet var det et krav om løsepenger – og et oppsett for hvordan kommunikasjonen mellom partene skulle foregå via kryptovaluta.

SAVNET OG SIKTET: Tom Hagen er fortsatt siktet etter forsvinningen av kona Anne-Elisabeth Hagen. Foto: PRIVAT

– Knyttet til kryptosporet

Politiet mener den stjålne identiteten er brukt til å opprette kontoer på vekslingsbørser for kryptovaluta som gjerningspersonene har brukt.

– Vi mener det er sannsynlig at siktede hadde en rolle i forberedelseshandlingene knyttet til kryptosporet, sier Reinholdt-Østbye.

Den siktede mannen i 30-årene har flere straffesaker mot seg. Han er blant annet dømt til fengsel i flere år for voldtekt. I tillegg er han dømt for grovt bedrageri og ulovlig bevæpning på offentlig sted.

Mannen i 30-årene erkjenner ikke straffskyld. Forsvarer Marius Dietrichson har vært avskåret fra å kommentere saken siden siktelsen har vært klausulert NRK har ikke fått tak i Dietrichson.

Siktelsen har tidligere vært klausulert, og politiet har derfor ikke kunnet kommentere siktelsen tidligere. Det er kun selve siktelsen som nå er avklausulert, og politiet er derfor fortsatt svært forsiktige med å dele informasjon.

Politiet opplyser at de i dialog med forsvarer om avhør av siktede for å få avklart om han har en rolle i saken.

– Dette er sentralt i den videre etterforskningen av kryptosporet.

I høst ble en ny etterforskningsledelse satt inn etter at den tidligere ledelsen trakk seg.

– T ro på oppklaring

Den nye ledelsen er rigget for å etterforske saken i lang tid og har tro på en løsning. Men mye må struktureres for å få oversikt over den store etterforskningen, sier politiinspektøren.

– Saken består av mange underprosjekter. Blant annet video, det såkalte Sprox-sporet, åstedsundersøkelser og krypto. Og det er en stor jobb å strukturere den informasjonen som ligger i saken. Og når og hvor det gjennombruddet kommer er for tidlig å si, men vi har fortsatt tro på oppklaring.

Politiet har fortsatt to hovedhypoteser i saken, som begge fortsatt etterforskes fullt ut. Forsøk på bortføring som gikk galt eller et drap fingert som en bortføring. Politiet mener huset er åsted for et drap, selv om Anne-Elisabeth Hagen nærmest er sporløst forsvunnet.