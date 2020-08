Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt, Roger Mogstad, forventet at de mange oppslagene i media om studentfester skulle bety noe. Det har de ikke gjort ifølge han:

– Vi hadde en forventning om at mediedekningen landet rundt skulle gi større påvirkning. Det er todelt: Smittebiten opp mot korona er en ting. Også er det å ha empati og omtanke for beboerne. Folk skal opp om morgenen, barn får ikke sove. Det er overraskende at det ikke blir mer hensyntatt.

Politiet i studentbyen Trondheim fikk rundt 30 meldinger om festbråk natt til onsdag. Politiet stoppet festene og påla folk å forlate stedet.

Alle foregikk enten innendørs eller i bakgårder, ikke i offentlige parker.

På spørsmål om politiet har inntrykk av at studentfestene foregår uten alkohol, er svaret kontant:

– Overhodet ikke. I alle tilfellene vi har vært borti, er det stort forbruk av alkohol.

Hvis situasjonen i fadderuka ikke forandrer seg, utelukker han ikke at politiet må være strengere enn de hittil har vært.

– Er det de samme adressene og personene som går igjen gang etter gang, bør det ikke komme overraskende på dem at aktiviteten medfører politiets oppmerksomhet. Da kan det fort resultere i anmeldelse og bøtelegging, sier Mogstad.

Han har også en klar beskjed til fadderledere og utdanningsinstitusjoner:

– Vær litt mer nøye med vurderingene. De bør se at dette både er farlig, og til stor irritasjon for befolkningen.

Natt til tirsdag festet flere studenter i parkene i Trondheim, men natt til onsdag var det ingen fester i parkene. Studentene har flyttet festen fra parken til hybelen. Foto: Bjarte Johannesen / NRK

Parkfester i Oslo

I Oslo ble studenter bedt om å avslutte festen og dra hjem fra tre store parker. I parken på St. Hanshaugen hadde 150 personer samlet seg.

Det samme gjelder Stensborgparken og Stensparken.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt forteller til NRK at de fikk opp til 50 meldinger om festbråk i natt.

– Vi har på langt nær rukket å kjøre innom alle, men de vi har fått mest klager på, har vi avsluttet, sier Andre Kråkenes ved Oslo politidistrikt, og legger til:

– Når det samler seg 20 til 30 personer i en leilighet, sier det seg selv at det ikke er helt bra for å begrense smitten.

Stoppet samme fest to ganger

Politiet i Tromsø avsluttet tirsdag kveld en fest i en studentbolig, men måtte rykke ut på nytt da festen ikke stoppet.

– Hvis vi må tilbake en gang til så blir de anmeldt, sier operasjonsleder Jørgen Ahlquist i Troms politidistrikt.

Fint vær, studiestart og tidlig stengetid for utestedene

Agder har i natt hatt mange oppdrag knyttet til feststøy og ordensforstyrrelser. Politiet har også avsluttet flere fester.

– Vi har fått en god del støyklager i hele Agder. Det var rolig på tampen av natta, men starten var travel, med mer enn det pleier å være natt til onsdag, sier operasjonsleder i Agder-politiet, Line Andreassen.

Politiet knytter den unormalt travle augustnatta til fint vær, studiestart og tidlig stengetid for utestedene.

Færre fester i vest

Frode Kolltveit, operasjonsleder ved Vest politidistrikt, forteller om 15 meldinger som går på ordensuro, forstyrrelse av nattero og høy musikk natt til onsdag.

De færreste kan knyttes til fadderuka.

– Det er vel mer nachspiel, sommerfester og slike ting som har vært de første timene inn i døgnet. Politiet har vært på veldig få av disse, det har ordnet seg selv på de stedene, sier Kolltveit.

Tar de unge til seg oppfordringen om å unngå større forsamlinger?

– Jeg håper det. Det har vært færre meldinger på dette natt til onsdag, enn natt til mandag og tirsdag. Ikke mange meldinger om store ansamlinger av folk. Så det kan se slik ut, sier han.

Få klager på festbråk

Sør Øst politidistrikt har mottatt få klager på studentbråk i Vestfold og Telemark i sammenheng med fadderuka på universitetet.

Operasjonsleder i Sør-Øst politidistrikt, Lars Kristian Johnsrud, sier det generelle inntrykket er bra;

– Vi har fått melding om noen fester. Det er stort sett naboer som klager på støy, og festene er blitt avslutta når de har blitt kontaktet. Totalt sett i dette store området har det gått greit.

Studenter som fester i parkene mener det kan være bedre å være i parkene, ute i frisk luft, enn inne på trange hybler. Foto: Sjur Mikal Dolve

– Bedre at vi er ute i frisk luft

Byråden i Oslo, Raymond Johansen (Ap), varslet på en pressekonferanse tirsdag at politiet ville slå hardt ned på øldrikking i parkene.

Likevel trekker studentene til parkene.

– Ja, vi trosser det litt. Men vi tar det rolig. Det er uansvarlig om vi er inne hos hverandre på små studenthybler, så det er bedre at vi er ute i friskt luft, sier en student NRK snakker med.

Velger man å drikke alkohol ved offentlige steder risikerer man å få 2500 kroner i bot.

– Den ølen kan bli veldig dyr, sa Johansen.

Ønsker fadderukene avlyst

Direktør ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald mener fadderukene burde ha vært avlyst.

– Det må ikke være slik at unge fester gjennom natten og sprer smitte slik at vi kommer i en risikosituasjon, sier Trommald.