Drikking i byens parker fortsetter selv om byrådet sier nei

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Ja, vi trosser det litt. Men vi tar det rolig. Det er uansvarlig om vi er inne hos hverandre på små studenthybler, så det er bedre at vi er ute i friskt luft, sier en student NRK snakker med.

– Det virker som folk bare henger. Etter oppfordringen som kom i dag så tar vi det litt mer med ro. Vi har bare med et par enheter liksom, forteller andre studenter.

Byråden i Oslo, Raymond Johansen (Ap), varslet på tirsdagens pressekonferanse at politiet ville slå hardt ned på øldrikking i parkene.

Byrådsleder, Raymond Johansen. Foto: Vidar Ruud / Vidar Ruud

For velger man å drikke alkohol ved offentlige steder risikerer man å få 2500 kroner i bot.

– Den ølen kan bli veldig dyr, sa Johansen.

Regjeringen kom tirsdag også med en oppfordring til ungdommen. Henrik Asheim, forsknings- og høyrer utdanningsminister var klar i sin tale:

– Dropp uforsvarlig festing og risikabel oppførsel. Det rammer ikke bare deg selv og de du er glad i, sa Asheim.

– Fest og nach er sikkert kjempemoro, men ikke om flere blir syke, mister jobben eller om vi må stenge ned samfunnet igjen, poengterte han.

DRIKKER I PARKEN: Til tross for oppfordringer både fra regjeringen og Oslos byråd har flere hundre samlet seg på St. Hanshaugen og drikker alkohol. Foto: Bahare Viken / NRK

Flere studenter som NRKs reporter har vært i kontakt med tirsdag kveld sier at de drikker, men at ingen har stoppet dem eller blitt snakket til av politi som har kjørt forbi.

Les også: Fadderuke fortsetter tross koronafrykt

Har ikke kapasitet

Ved 19.30-tiden tirsdag har ikke operasjonssentralen i Oslo politidistrikt patruljert parkene i hovedstaden.

Operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie. Foto: Oslo politidistrikt

– Det har vært veldig mye annet som må prioriteres, så det har vi ikke hatt mulighet til. Men vi kommer til å gjøre det når vi har kapasitet, sier operasjonsleder i Oslo politidistrikt, Sven Christian Lie til NRK.

Politiet var tidligere denne uken fortvilet etter at flere hundre studenter samlet seg i Frognerparken mandag kveld.

Helseminister Bent Høie (H) kom tidligere på dagen med en sterk appell til unge. Du trenger javascript for å se video. Helseminister Bent Høie (H) kom tidligere på dagen med en sterk appell til unge.

Byråden i møte med Oslo-rektorene

Tirsdag ettermiddag var byråden i møte med rektorene for de ulike universitetene og høyskolene i Oslo.

Der ble det blant annet diskutert hvordan de kan treffe alle tiltakene, slik at Oslo slipper å stenge ned igjen, forklarer byrådsleder Raymond Johansen.

– Jeg opplevde at alle rektorene, også studentrepresentanten, tok situasjonen på alvor. De viste en stor vilje for å tilrettelegge alik at alle arrangementene går i tråd med de anbefalingene vi har, sier Johansen til NRK.

Rektor ved OsloMet, Curt Rice, var til stede under dette møtet. Han reagerer kraftig på at flere studenter allerede velger å trosse rådene fra myndighetene.

REAGERER: Rektor ved OsloMet, Curt Rice, syns det er synd at studenter ikke finner andre måter å møtes på. Foto: BENJAMIN A. WARD / HiOA

– Det er ikke klokt å samle seg i store grupper og det blir enda vanskeligere å respektere avstandskrav når man drikker. Jeg skulle ønske studentene fant andre måter å markere semesterstart på.

Rice understreker at han tror de fleste lytter til myndighetenes råd.

– Men ikke alle. Da må vi gjøre en bedre jobb med å formidle konsekvensene av slike samlinger.