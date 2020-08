Politiet nedringt: Klarte ikke å rykke ut til alt festbråket

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi har et tjuetalls meldinger om støy og forstyrrelser av natteroen som har krevd mye ressurser av oss. Det har vært så mye til å være natt til tirsdag, at vi har ikke rukket over alt, sier Roger Mogstad, operasjonsleder i Trøndelag politidistrikt.

Denne uka startet fadderuka rundt om i Norge, deriblant i studentbyen Trondheim.

Flere har stilt spørsmål om hvorvidt studentene klarer å holde smittevernrådene.

Mogstad er sikker på at fadderuka er årsaken til bråket de måtte rykke ut til mandag kveld og utover natten. Men det er ikke bråk som bekymrer ham mest.

Festet på private adresser

Allerede tidlig på kvelden var det travelt for politiet i Trondheim. Mange ringte inn med meldinger om festbråk. Utover natten fortsatte henvendelsene å komme inn.

Mogstad sier at frustrerte folk ringte politiet fordi de ikke fikk sove på grunn av støy i nabolaget.

Ifølge ham var nesten alle studentfestene på private adresser rundt i byen. Han sier at det ikke var problematisk å stoppe de festene som politiet oppsøkte.

Det som bekymrer ham, er studenter som ikke følger smittevernrådene.

RAKK IKKE OVER ALT: Roger Mogstad sier at politiet i Trondheim ikke hadde sjans til å rykke ut til alle meldinger om fest natt til tirsdag. Foto: Lars Erik Skjærseth / NRK

– Det er økning i smitteantall i samfunnet. Studentene må etterkomme råd, for å begrense smitteutbrudd, sier Mogstad.

Nå håper han at studenter følger med i media, og gjør vurderinger om hvordan situasjonen kan bedres fremover.

Han er tydelig på at nattens situasjon ikke kan fortsette utover uka.

Oslo-politiet: – Vi registrerer at enkelte ikke holder avstand

Tirsdag morgen forteller søpla i Frognerparken om hva som foregikk på natten.

SØPPEL: Festfolk etterlot seg dette natt til tirsdag. Foto: Elias Von Krogh / nrk

Flere hundre studenter samlet seg i parken. De forlot rundt klokken 03, ifølge Oslo-politiet.

Mange hadde også samlet seg til hjemmefester.

– Vi registrerer at enkelte ikke holder avstand til hverandre som de burde. Men vi er jo ikke noe smittevernpoliti, så vi fjerner ikke folk på grunn av det, sier operasjonsleder Gjermund Stokkli til NRK.

Han legger til at festingen i hovedstaden gikk rolig for seg.

FROGNERPARKEN: Flere hundre Oslo-studenter møttes her natt til tirsdag. Foto: Einar Lohne Bjøru / NRK

Oslo kommune skal i løpet av kort tid tegne opp sirkler rundt om i byen, blant annet i parker og på flytebryggene på Sørenga. Sirklene skal minne folk på å holde avstand.

Arbeidet med oppmerkingen har så vidt startet, sier Tørres Rasmussen, leder i parkforvaltningen i bymiljøetaten i Oslo:

– I utgangspunktet er det opp til hver enkelt å holde avstand. Men vi håper vennlige påminnelser fra vektere og oppmerking på bakken skal bidra til at folk husker å holde avstand. Det blir litt oppmerkingen på gulv i butikker.

De skal bruke samme type merkespray som på fotballbaner. Det kan være ringer på omkring 2,5 diameter, med plass til 2–6 personer.

– Men akkurat hvordan de skal se ut til slutt, vet vi ikke helt ennå. Dette er nybrottsarbeid og må evalueres underveis, sier Rasmussen.

PÅMINNELSE: Oslo kommune er i gang med å tegne opp sirkler flere steder i byen. Sirklene skal minne folk om at de ikke kan samles i store grupper. Foto: Anders Fehn / NRK

Høylytt festing på privat adresse i Stavanger

I Stavanger måtte politiet rykke ut til en studentfest i Hjelmelandsgata i bydelen Storhaug.

– Det kom klager fra naboen om full fest i en bolig. Det var masse studenter samlet og høylytt festing, sier operasjonsleder i Sør-Vest politidistrikt, Jøran Solheim.

Politiet var på plass i boligen ved midnatt. Festen ble avsluttet like etterpå.

– Utover det har det ikke vært noen problemer knyttet til fadderuken, sier Solheim.