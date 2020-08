Fadderukene fortsetter tross kronafrykt

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

OsloMet oppfordrer sine faddere om å gjennomføre aktiviteter uten alkohol. Nå vurderer flere universiteter og høyskoler å avlyse flere arrangementer.

– Vi oppfordrer også fadderne våre om å gjennomføre aktiviteter uten alkohol. Og kommer med forslag til hva de kan gjøre i stedet, sier rektor ved OsloMet Curt Rice.

Universitetet i Bergen (UiB) og NTNU har tirsdag fått meldinger om at én student ved hvert studiested har testet positivt for covid-19.

Begge steder er nå mange studenter i karantene, etter å ha tilbrakt tid sammen med den smittede.

– Annerledes fadderuke

I Sofienbergparken i Oslo møter NRK en gruppe studenter fra Oslo Met. Andreårsstudenten Kristine Eliassen (21) sier at feiringen i år er annerledes enn da hun var førsteårsstudent.

Studentene har planlagt en rekke aktiviteter utendørs de neste dagene, og sier at de følger smitteverntiltakene.

– Vi sitter med en meters avstand, og vi har spritet ned hender og folk har fått Antibac av oss som vi fikk av skolen. Vi må bare være flinke vil kan til å holde avstand og sprite oss, sier Eliassen til NRK.

Flere studenter møtte opp i St. Hanshaugen tirsdag kveld. Foto: Bahare Viken / NRK

Fadderen sier det er viktig at de nye studentene blir kjent med hverandre, men at sosialiseringen foregår på en forsvarlig måte. Ifølge Eliassen er det ikke alle faddergrupper som følger rådene like strengt.

– Vi har sett videoer av andre grupper som ikke har så bra tiltak. Det er jo dumt, det går ut over veldig mange andre enn bare dem selv, sier 21-åringen.

Ønsker fadderukene avlyst

Direktør ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald mener fadderukene burde ha vært avlyst.

– Det må ikke være slik at unge fester gjennom natten og sprer smitte slik at vi kommer i en risikosituasjon. At vi igjen lar dette går utover barn og unge som ble hardt rammet sist skolene og barnehagene ble stengt, sier Trommald.

Hun mener selv om mange er flinke til å opprettholde smittevernseglene og har gjort en god jobb med å forberede seg, spres smitten veldig fort.

Direktør ved Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Mari Trommald mener fadderukene burde ha vært avlyst. Foto: Tine Poppe

Faddersjef for Timini ved NTNU, Ellinor Lundstrøm sier at fadderuken er viktig for mange, og derfor bør arrangementene fortsette.

– Dette er kanskje det aller viktigste arrangementet som skjer i løpet av et studieår. Og for veldig mange er fadderperioden viktig fordi man er i en sårbar situasjon.

Hun mener fadderperioden legger grunnlaget for resten av studieåret.

– Følger anbefalingene

Nå vurderer flere universiteter og høyskoler ytterligere tiltak for å forhindre smitte blant studentene.

–Vi er i kontinuerlig kontakt med kommunen, helsemyndigheter og følger FHI sine anbefalinger. Vi har gått lengre med avlysninger av arrangementer enn det myndighetene har krevet til nå, sier Rice.

OsloMet vurderer også å avlyse arrangementer hvis tiltakene ikke hjelper. Men Rice understreker at fadderuken handler om mer enn fest.

– Det er mange faglige og idrettslige arrangementer der smittevernet er ivaretatt som er viktige for å gi studentene en god velkomst til universitetet.

OsloMet er en av universitetene som vurderer flere tiltak rundt fadderuken. Foto: Benjamin A. Ward / OsloMet

Høyskolen Kristiania avlyste arrangementer som involverer alkohol før fadderuken startet.

– Vi avlyste alle kveldsarrangementer. Men vi opprettholdt digitale møter, idrettsdagen og en båttur i Oslo havn. Her er det strenge smitteverntiltak som gjelder og alle deltakere har et digitalt armbånd som gjør at vi til enhver tid vet hvem og hvor mange som deltar. Det sier Kommunikasjonsrådgiver i Høyskolen Kristiania Anette Johnsrud Larsåsen.

Smittevern i parker og studentboliger

Historisk sett avholdes flere studentarrangementer i parkene i Oslo. Bymiljøetaten i Oslo opplyser til NRK at de i forrige uke begynte å markere opp tredekket på den populære badeplassen Sørenga for å minne folk om å holde avstand.

Denne uka planlegger de å gjøre lignende tiltak i flere av hovedstadens parker. Tiltakene gjøres i samråd med fagmiljøene på smittevern i Oslo, sier pressevakt i Bymiljøetaten, Guro Birkeland Tangen.

– Vi har hittil vært i kontakt med to av entreprenører om dette, og det er i første omgang en plan om å gjøre noen tiltak på parkområder langs Akerselva. Noe lignende kan også bli aktuelt i Frognerparken, sier Birkeland Tangen til NRK.

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus setter også nå inn ekstra vakthold på sine studentboliger.

– Dersom de kommer over fester der smittevernregler ikke overholdes så kan de be om at festene avsluttes. Fadderukene er en viktig tid for å bli kjent og få en god studiestart. Vi er bekymret for de økte smittetallene i Oslo, og særlig blant unge, og da må vi ta hensyn. Det sier kommunikasjonssjef Nina Langeland til NRK.