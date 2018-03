– Postkassen er et merkelig sted å bryte seg inn, sier Erik Nordeng, med postkasse på Bjølsen i Oslo.

Han skulle bestille en ferie med mastercardet da han oppdaga det. Betalinga gikk ikke gjennom, han sjekka nettbanken.

Erik Nordeng fikk posten sin stålet mens han var i utlandet. Det viste seg at tyveri var fanga opp av et overvåkingskamera i oppgangen til blokka. Saken er anmeldt og Nordeng tror han får tilbake pengene sine fra banken. Foto: Tormod Leet / Privat

– Kontoen min var brukt til mange betalinger som var ukjent for meg. Jeg ble selvsagt redd for at jeg måtte betale for alt det der, sier Nordeng.

Flere borettslag i hovedstaden melder på sine nettsider om tyveri i postkasser i løpet av det siste året, men det skjer også andre steder i landet.

Politiet i Trondheim har ikke tall på det, men sier omfanget er stort og at stjeling av post er blitt mer populært de siste åra.

– Det er helt sikkert store mørketall her. Ikke alle anmelder, og noen vet jo ikke at posten deres er stjålet – før de eventuelt oppdager at kortet deres er misbrukt eller at noen har bestilt varer på nettet i deres navn, sier Mona Gikling, teamleder for vinningssaker ved Sentrum politistasjon i Trondheim. Foto: Jørgen Berntsen Leangen / NRK

– Politiet bruker ganske mye tid på dette. Vi ser at omfanget er ganske stort, for vi ser hvor store mengder post vi kommer over i ransakinger i det kriminelle miljøet, sier Mona Gikling.

Så å si hver uke kommer politiet i Trondheim over post som ligger strødd under ransakelser, ifølge henne.

– Når vi for eksempel finner en kasse med 200 brev kan vi ikke sortere den på egen hånd, men gir det til Posten som sender det ut på nytt, sier hun.

Politiet: – Raske penger

Tyvene er på utkikk etter et bankkort å tømme, eller personopplysninger som gir dem mulighet til å ta opp lån i andres navn, ifølge politiet.

De slår til på natta, når de fleste sover, ifølge borettslaget på Bjølsen. Foto: Privat overvåkingskamera

Ifølge politiet i Trondheim er stjeling av post blitt et økende problem de siste åra, samtidig som innbrudd i boliger har blitt mindre populært.

– Det er nok enklere å tjene raske penger på bedrageri enn å ta seg inn i en bolig. Vi har fortsatt tilfeller av boliginnbrudd, men det er en nedgang, sier hun.

Borettslag: – Legg igjen det dere ikke trenger

Oddbjørn Hansen, styreleder i borettslaget på Bjølsen der et bankkort ble stjålet, tror kameraovervåkning i oppgangen hjelper, men tyvene dekker til og har kommet tilbake to ganger på tross av kameraet.

Han er oppgitt over at folk mister ting som ikke egentlig har verdi for andre i slike innbrudd, som bursdagskort og vitnemål.

– Det er nesten så jeg vil oppfordre tyvene til å åpne posten på stedet og legge igjen det de ikke trenger på gulvet. Vi skal rydde opp. Ikke vær så smålig, sier han.

I registrene til politiet i Oslo er 17 saker merka som postkasseinnbrudd siden 1. januar 2017. 7 av disse skjedde fra januar i 2018. Men tallene er usikre.

– Det kan likevel være flere saker enn dette, fordi kodeverket vårt er bygd opp på en måte som gjør at vi ikke nødvendigvis klarer å fange opp alle saker vi har hatt om postkasseinnbrudd, sier Jostein Bakke, politiinspektør i Oslo politidistrikt.

Bank: 299 saker det siste året

Nordeng som ble frastjålet kortet sitt på Bjølsen, sier kortet ble sendt til ham fra DNB uten at han visste om det, mens han var i utlandet. Standarden i bransjen er at kundene automatisk får tilsendt nye bankkort før et kort går ut på dato, ifølge DNB.

– Vi har 2,1 millioner privatmarkedskunder. Det er selvfølgelig synd for dem som blir ramma, men det er ikke et utbredt problem hos oss sett i forhold til antall kunder, sier kommunikasjonsrådgiver i DNB, Cecilie Skjennald. Foto: Stig B. Fiksdal / DNB

DNB oppgir at banken hadde 299 saker på landsbasis i løpet av fjoråret, der bankkort ble borte enten på vei til kunden eller som følge av innbrudd i postkassen.

Kunder som opplever misbruk av kort som forsvinner på denne måten, får igjen pengene sine, ifølge henne. Banken anbefaler anmeldelse, men setter det ikke som krav for å få tilbake penger.

– Har dere vurdert å bruke sikrere måter å sende kort på?

– For å gjøre sendinga mer sikker sender vi ikke kort og pinkode samtidig. Pinkoden gis i nettbanken, sier hun.