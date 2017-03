Se for deg at du får krav fra kreditor etter en ubetalt flybillett. Flyturen har du aldri bestilt. I nettbanken oppdager du at både Visa og Mastercard har blitt tappet for 22.000 kroner til ulike nettbutikker, blant annet til kjøp av et abonnement du ikke har opprettet.

Dette skjedde med Morten Arntun. Han måtte selv kontakte kreditoren og bankene for å høre om dette var en misforståelse.

Etterpå må han bevise ovenfor selskapene at han ikke har vært kunde hos dem. Han må også sperre kortene og overvåke kontoene for å påse at ingen flere fremmede transaksjoner blir gjort.

For navnet og personnummeret er ikke lenger bare hans, det deler han nå med en kriminell som får tilsendt gratis varer og tjenester med hans identitet.

– At så få anmelder er et samfunnsproblem

Arntun valgte å anmelde forholdet, men er det få som gjør. Undersøkelser fra NorSIS og Politiets egen innbyggerundersøkelse viser at kun en av tre anmelder identitetstyveri, og enda færre anmelder datakriminalitet, til tross for at Datakriminalitet skal være en av de vanligste formene for kriminalitet.

Når det tilsynelatende ser ut som et mindre problem enn det faktisk er så kan vi jo ikke forvente at det blir tilsatt tilstrekkelig med ressurser på det hos politiet Ole Anders Ulsrud, rådgiver i Norsk senter for informasjonssikring (NorSis)

Hovedorganisasjonen som ofte blir rammet økonomisk av nettkriminalitet ønsker at flere anmelder slik at mørketallene minskes og tiltak kan bli gjort.

– Det er alvorlig at så få anmelder, både for den enkelte, for samfunnet og for finansnæringen, sier Tom Staavi som er informasjonsdirektør i Finans Norge.

Ved bruk av personnummer og kortinformasjonen kan kriminelle benytte seg av mange tjenester i ditt navn. Foto: Amanda Åsberg / NRK

Politiet innrømmer tekniske utfordringer

Ifølge undersøkelsene kan årsaken til at så få anmelder være lav tillit til at politiet vil løse saken.

Internettkriminalitet og ID-tyveri er noe av det vi er mest redd for. Dessverre har vi i tillegg relativ lav tillit til at politiet kan håndtere disse sakene. Ole Anders Ulsrud, rådgiver NorSis

Politidirektoratet innrømmer at den digitale verdenen vi lever i er utfordrende.

– Vi må innrømme at vi har utfordringer med tanke på vår kapasitet når det gjelder teknologien rundt datakriminalitet. Der har vi kommet bakpå, sier Harald Bøhler som er leder i seksjon for straffesaker i Politidirektoratet.

Vanskelig å bevise

Arntun ønsket at de som misbrukte hans identitet og stjal penger fra kortet hans, skulle bli straffet, men saken ble henlagt av politiet.

– En ting er å følge digitale spor og finne den aktuelle datamaskinen som er brukt i forbindelse med svindelen. Det som er vanskelig er å dokumentere hvem som foretok disse bestillingene, sier politiadvokat Kai Rønning-Nyvold.

For Arntun var det skuffende at politiet henla saken, selv om de fant ut hvilken datamaskin bestillingene kom fra.

– Det oppleves som et tillitsbrudd. Altfor mange slipper unna billig, sier Arntun til NRK.