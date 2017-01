– Dette er noe vi opplever ofte, sier krimvaktleder Ole Devle ved sentrum politistasjon.

Tirsdag ble en mann og en kvinne i 30-årene pågrepet i forbindelse med et postkasseinnbrudd i Munkegata. Torsdag ble to unge gutter tatt etter at flere postkasser var brutt opp på Moholt og Dragvoll.

– Så vidt vi vet er det ingen sammenheng mellom disse to sakene, men det er ingen tvil om at personene som er involvert kjenner hverandre, forteller Devle.

POSTKASSEINNBRUDD MOHOLT: To unge gutter ble tatt etter at de hadde brutt seg inn i postkasser på Lohove og Moholt. Foto: Bjarte Johannesen

På jakt etter id-papirer

Gjerningspersonene er som oftest på jakt etter id-papirer for å opprette kredittkort, kjøpekort og mobilabonnement, men narkotika og andre varer blir også distribuert på denne måten. Kriminelle kan for eksempel henge opp postkasser med fiktive navn på.

– Plutselig blir det hengt opp en postkasse på en adresse med et fiktivt firmanavn eller navn på. Så blir det bestilt narkotika eller andre varer som blir levert til disse adressene. Disse postkassene er hengt opp bare i den hensikt å drive med ulovlig virksomhet, forteller krimvaktlederen.

Ikke noe nytt

At kriminelle setter opp postkasser med fiktive navn på er ikke noe nytt. John Eckhoff, pressesjef i Posten, sier at alle står fritt til å henge opp postkasser.

FRITT FRAM Å SETTE OPP POSTKASSER: John Eckhoff, pressesjef i Posten, sier at alle kan sette opp postkasser hvor og når de vil. Foto: Håvard Jørstad / Posten

– I utgangspunktet kan du sette opp en postkasse når og hvor du vil, men det er ikke sikkert det kommer post dit. Vi sjekker nye adresser opp mot interne registreringer. Om den personen ikke finnes i de registreringene, og postkassen ikke er merket med navn eller adresse, blir posten sendt i retur, forklarer han.

Folk er rammet uten å vite det

Hos de to gjerningspersonene som ble tatt for innbruddet i Munkegata, ble det også funnet post fra flere andre tidligere innbrudd.

– Til sammen fant vi post fra 75 ulike adresser i Trondheim. Blant annet på Møllenberg, Kalvskinnet og sentrum. Noen av fornærmede jeg snakket med har savnet posten sin, men var ikke klar over at den var stjålet, sier Devle.

INNBRUDD I MUNKEGATA: Politiet pågrep to personer som hadde brutt seg inn i disse postkassene i Munkegata. Foto: Politiet

Har skjedd tidligere

En kvinne, som ønsker å være anonym, fikk posten sin frastjålet i oktober. Hun bor på en av adressene der det var innbrudd denne uka.

– Etter at vi kom tilbake fra en reise til Australia oppdaget jeg at postkassa var brutt opp, forteller hun.

Innbruddstyven var på jakt etter identitetspapirene hennes.

– I ettertid har jeg fått flere brev med beskjed om at jeg har blitt kredittvurdert, forteller kvinna, som fortsatt holder på å ordne opp etter identitetstyveriet.

– Sett lås på postkassen

LÅS POSTKASSEN: Politiet oppfordrer folk til å sette lås på postkassene sine. Foto: Kjartan Ovesen

Selv om tyvene klarer å bryte seg inn i postkasser med hengelås, oppfordrer politiet folk til å bruke penger på en lås.

– Da oppdager du i hvert fall at det er noen som har vært der, forteller Devle i politiet.