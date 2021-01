Pfizer hevder vaksinene ikke er så forsinket som fryktet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Norske myndigheter ble varslet om at de ville få redusert leveransen fra Pfizer/Biontech med 20–25 prosent i flere uker.

Grunnen er ombygging på Pfizers fabrikk i Belgia.

Men nå viser det seg at Norge allerede neste uke vil få samme antall vaksinedoser som avtalt fordi oppgraderingen har fått raskere enn først antatt. Denne uken fikk Norge 15 prosent færre doser enn avtalt.

– Vi trodde først at det skulle leveres enda færre vaksiner, og at forsinkelsene skulle vare lenger, sier kommunikasjonssjef Joachim Henriksen i Pfizer Norge til TV 2.

Vaksinene som ikke ble levert denne uken og forrige uke, vil bli levert i løpet av februar, ifølge kanalen.

Hevder Norge får flere doser raskere

Overfor TV 2 hevder Pfizer at de kommer til å levere flere doser raskere til Norge enn først antatt. Hvor mange doser kan de imidlertid ikke si noe om.

– Jeg kan ikke gi noen konkrete tall, men Norge ligger nå an til å få flere vaksinedoser raskere enn det som er avtalt, sier Henriksen til TV 2.

Han sier videre at det ikke er snakk om voldsomme økninger.

– Vi synes det er fint hvis de klarer å opprettholde leveringstakten som de har avtalt og at vi kan få enda flere doser fremover. Det er det vi håper på, sier smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI til NRK.

Smitteverndirektør Geir Bukholm i FHI. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Ifølge Bukholm viser de nyeste anslagene at Norge vil få cirka 2,8 millioner doser fra produsentene Pfizer og Moderna før 1. juli. Det er nok til å vaksinere 1,4 millioner nordmenn. I tillegg kommer 200.000 doser fra AstraZeneca før sommeren.

Pfizer har inngått en avtale det franske selskapet Sanofi om å produsere mer enn 100 millioner vaksinedoser i år. Det vil imidlertid ikke påvirke leveransene i første kvartal, men Bukholm håper at det kan føre til raskere leveranser senere i år.

Kan hente ut seks doser

I tillegg har det vist seg å være mulig å ta ut seks doser istedenfor fem fra hetteglassene med vaksine fra Pfizer.

Den siste tiden har det vært strid om hvorvidt EU-land skal betale for fem eller seks doser pr. hetteglass.

Sverige har bestemt seg for å fryse betalingene til Pfizer, mens helseminister Bent Høie (H) har sagt at Norge gjerne betaler ekstra dersom det betyr at vi får flere doser.

Vaksineringen kraftig forsinket

Tirsdag ble det kjent at vaksineringen i Norge kan bli to måneder forsinket fordi Norge får langt færre doser fra AstraZeneca enn planlagt i første kvartal.

Norge var lovet 2 millioner doser av AstraZenecas vaksine før sommeren. Nå er leveransen redusert med 90 prosent. Dermed risikerer mange å måtte vente.

Akkurat nå er 80.358 personer vaksinert med første dose av koronavaksinen i Norge, viser FHIs statistikk onsdag. 3525 personer har fått dose to.

