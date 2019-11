Petter og Gunhild Stordalen flytter fra hverandre

– Det føles rart å sende ut en informasjon om noe så privat, men for å unngå rykter og spekulasjoner velger vi å være åpne om at vi fra midten av november kommer til å flytte fra hverandre, sier Petter og Gunhild Stordalen i en felles pressemelding.

Petter Stordalen har gjennom selskapet Strawberry Holding eid blant annet Nordic Choice Hotels i mange år. Hotellkjeden er Nordens nest største. I slutten av oktober ble det kjent at Stordalen også går inn på eiersiden i Nordens største reisebyrå, Ving.

Sitter i styrer sammen

Ekteparet har flere samarbeid sammen, og Gunhild Stordalen sitter i styret i Nordic Choice. Hun er ellers kjent som grunnlegger og president i Eat, som er en del av Stordalen Foundation, som de startet sammen i 2011.

Petter Stordalens kommunikasjonssjef Ida Holen ønsker overfor NRK ikke å gi noen kommentarer utover pressemeldingen, og vil heller ikke svare på spørsmål om dette får noen innvirkning på forretningssamarbeidet.

– Vi har hatt 14 fantastiske år sammen. Vi har stått side om side i ekstreme opp- og nedturer, som gjør at vi alltid vil ha et helt unikt forhold. Men vi har begge jobbprosjekter som har gjort at vi har sett mindre til hverandre. Vi har sammen funnet ut at vi ønsker tid til å gjøre det vi brenner for hver for oss. Vi er fortsatt hverandres beste venner og støttespillere, sier Gunhild Stordalen.

Gunhild Stordalen har reist verden rundt for å få folk til å spise mat som er mer bærekraftig for kloden. I en rapport tidligere i år var et av hovedpunktene fra forskerteamet hennes at forbruket av rødt kjøtt og sukker må halveres, og vi må spise dobbelt så mye nøtter, frukt, grønnsaker og belgfrukter.

Har trosset sykdommen

De siste åra har Gunhild Stordalen trosset sykdommen systemisk sklerodermi, og likevel klart å jobbe mye. Lidelsen gjør at kroppen ødelegger seg selv ved at immunsystemet begynner å angripe friske celler i mange organer i kroppen.

I fjor ga hun ut ei bok hvor hun fortalte om hvordan det var å leve med sykdommen, og om den tøffe behandlingen hun gjennomgikk da hun fikk cellegift for å bryte ned benmargen på et sykehus i Nederland i romjula 2014:

«Den natten ser jeg bare gjennom hans øyne, for jeg husker nesten ingenting av den. Det eneste jeg husker, var følelsen, et alvor som jeg gjenkjente fra tiden i ambulansetjenesten. Jeg hørte de samme lydene som jeg hadde hørt den gangen, bare at denne gangen kom de fra meg. Det var lydene til noen som skulle dø. Og jeg kjente det på smertene, visste at det ikke var mulig for kroppen å bære de smertene jeg følte. 'Nå dør jeg', hadde jeg sagt. 'Nå dør jeg, kjæresten min. Nå dør jeg.'»