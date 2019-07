Per-Willy Amundsen vil gi asyl til islam-motstanderen Tommy Robinson

36-åringen, som er grunnlegger og tidligere leder for den høyreekstreme organisasjonen English Defence League (EDL), ble i dag dømt til fengsel i ni måneder for å ha utvist forakt for retten.

Bakgrunnen er at han sendte direktevideo fra utsiden av en rettsbygning i Leeds i mai i fjor. Den islamkritiske aktivisten ble opprinnelig dømt til 13 måneder i fengsel, men anket dommen.

DEMONSTRASJONER: En rekke mennesker hadde møtt opp for å støtte Tommy Robinson da han fikk dommen i London i dag. Foto: Peter Nicholls / Reuters

Helt siden arrestasjonen i mai 2018, har saken utløst sterke reaksjoner blant Robinsons tilhengere både i Europa og USA.

En rekke mennesker hadde møtt opp utenfor fengselet Old Bailey for å vise sin støtte til Robinson da straffutmålingen ble kjent.

Vil gi asyl

Den tidligere lederen EDL-lederen mener han er uskyldig dømt, og tilhengerne hans mener at 36-åringen er offer for justismord, og at 36-åringen er en politisk fange.

I forkant av straffutmålingen, la Robinson ut en video på nettet der han ba USAs president Donald Trump om politisk asyl for seg og familien, skriver CNN.

Torsdag kveld skriver tidligere justisminister, Per-Willy Amundsen (Frp), at Robinson bør få asyl i Norge.

ASYL: – Asylordningen er til for dem som er forfulgt, og det mener jeg Tommy er, sier tidligere justisminister Per-Willy Amundsen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Overfor NRK sier han at innlegget er satt litt på spissen, men at han mener Robinson oppfyller kriteriene for asyl i Norge.

– Asylordningen er til for dem som er forfulgt, og det mener jeg Tommy er. Norge gir dessverre asyl til personer av helt uforståelige grunner, men den personforfølgelsen han har opplevd i Storbritannia er skremmende og burde kvalifisere til beskyttelse etter internasjonale konvensjoner, sier Amundsen til NRK.

Han mener at måten den tidligere EDL-lederen har blitt behandlet på er skammelig, og at Robinson er politisk forfulgt i Storbritannia, som han også mener har sviktet ytringsfriheten.

– Han blir av mange av oss oppfattet som politisk forfulgt i Storbritannia. Hadde en politisk dissident fra et afrikansk land opplevd det samme som han har blitt utsatt for ville venstresiden omfavnet ham, sier han.

Han mener Storbritannia har brukt lovgivningen på en kreativ måte mot ham.

– Man kan være enig eller uenig med han, men han har en rett til å ytre seg, sier Amundsen til NRK.

Facebook sensurerer støtte til Tommy Robinson. Vil de sensurere en stortingsrepresentant? Tommy bør få asyl i Norge... Publisert av Per-Willy Amundsen Torsdag 11. juli 2019

– Sensur

Den tidligere justisministeren sier at flere som har gitt støtte til eller skrevet om Robinson på Facebook, har opplevd å få innleggene sine slettet.

– Facebook driver åpenbart med venstrevridd sensur. Det er svært problematisk og farlig. Prinsipielt sett er det en utvikling som kan skade demokratiet.

Les også: Demonstrerer mot brexit i London

NRK snakket i 2012 med lederen i Norwegian Defence League, den norske avdelingen av English Defence League.

Hun trakk seg ut av organisasjonen og advarte da andre mot å bli medlem i det hun mente var en farlig organisasjon.

Les mer om saken her: Tidligere leder advarer mot Norwegian Defence League

KrFs innvandringspolitiske talskvinne, Torhild Bransdal, sier at Fremskrittsparti-politikeren ikke kan vente seg noe støtte fra regjeringspartiet.

– Det er mange personer i verden som trenger politisk asyl mer enn Tommy Robinson. Per-Willy Amundsen er normalt veldig streng når det gjelder innvandringspolitikk. Han får ikke noen støtte fra KrF i denne saken, sier Bransdal til NRK.