Demonstrerer mot brexit i London

Det sterkt EU-kritiske partiet UKIP arrangerer demonstrasjon for brexit i bydelen Westminster i London søndag formiddag. Demonstrasjonen har fått navnet «Brexit forræderiet-brexit må bety exit».

Til uken skal Parlamentet stemme over brexit-avtalen statsminister Theresa May har forhandlet fram. Avtalen har møtt motstand fra flere partier – inkludert UKIP – og internt i Mays eget parti.

Skjebnetimer for brexit

Tirsdag skal Underhuset etter planen stemme over den såkalte skilsmisseavtalen med EU. Men det er allerede nå rimelig klart at statsminister Theresa Mays avtale vil bli nedstemt.

Storbritannia er inne i en skjebnesvanger tid. Tirsdag skal Underhuset i Westminster stemme over Brexit-avtalen. Foto: Daniel Leal-olivas / AFP

Dermed er det usikkert hva som vil skje, men det vil føre Storbritannia ett skritt nærmere å krasje ut av EU i mars neste år uten handelsavtale med EU.

Før det kan regjeringen bli kastet, det kan bli nyvalg, eller det kan bli ny folkeavstemning om EU.

Det siste er dagens demonstranter mer enn skeptiske til.

– Vi tror politikerne kommer til å sette i verk en ny folkeavstemning. Det er et forræderi mot alle de 17,4 millioner som stemte for brexit, sier William Howard, en av deltakerne i demonstrasjonen, til NRK.

Robinsons rådgiverrolle i UKIP er omstridt

Leder Gerard Batten har tatt UKIP over i en mer islamkritisk retning. Foto: Darren Staples / Reuters

Robinson, som leder an i dagens demonstrasjon, ble nylig utnevnt til rådgiver for United Kingdom Independence Party (UKIP). Dette var kontroversielt, men det har endt med at leder Gerard Batten overlevde et mistillitsforslag mot seg.

Batten har måttet tåle mye kritikk for å ha tatt Robinson, eller Stephen Yaxley-Lennon som han heter, inn som personlig rådgiver for fengsel- og voldtektssaker.

Det har også vakt reaksjoner at en av dem som står bak dagens demonstrasjon er en høyreorientert aktivist som er dømt for kidnapping.

Tommy Robinson har mange støttespillere rundt om i Storbritannia. Foto: Henry Nicholls / Reuters

Farage sluttet i protest

Tidligere leder Nigel Farage anklaget Batten for å gå på tvers av partiets ikke-rasistiske prinsipper og sluttet i protest i partiet som han har dominert i 20 år.

Farage var som leder i UKIP sentral i kampen for brexit i 2016.

UKIP-lederen på sin side har uttalt at det er bra å ha Robinson med på laget.

Tommy Robinson var sentral i dannelsen av innvandring- og islamkritiske bevegelsen English Defence League (EDL) og Pegida UK.