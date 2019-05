Det kan se ut som egg og råtne tomater er byttet ut med melkeproduktet fra nærmeste serveringssted.

Ofrene for det noen kaller «milkshake-motstandsbevegelsen» har vært brexittilhengere og politikere på høyresiden.

Flere er truffet

Tommy Robinson, den tidligere leder for English Defence League (EDL) har flere ganger fått milkshaker kastet på seg. Det samme gjelder Carl Benjamin som er det høyrepopulistiske partiet UKIPs kandidat til Europaparlamentet. Han er blitt «milkshaket» minst fire ganger den siste måneden.

Da den tidligere UKIP-lederen Nigel Farage, som nå leder Brexitpartiet, skulle komme til Edinburgh ba politiet McDonalds-restauranten i byen om å stanse salet av milkshake. Der ble kravet etterkommet, men hos konkurrenten Burger King var svaret et annet:

Kjeden ble beskyldt for å oppfordre til voldelig adferd. Noe som fikk dem til å svare at folk skulle håndtere drikken ansvarsfullt, skriver Edinburgh Live.

En tøffere tone

En talsmann for statsminister Theresa May sier at landets politikere bør kunne få utføre jobben sin uten å bli plaget, truet eller angrepet.

Men det hjalp ikke Nigel Farage da han kom til Newcastle mandag. Han hadde bare vært i byen en snau halvtime da den mørke dressen hans ble truffet av milkshake.

Gjerningsmannen, Paul Crowther, sa til sitt forsvar at han gjorde det for å protestere mot Farages «galle og rasisme».

– Jeg visste ikke at han var i byen, men tenkte at dette var min eneste sjanse, sa 32-åringen da han ble ført bort av politiet. Han tok tydeligvis det «våpenet» han hadde for hånden da han fikk øye på politikeren han er så uenig med.

Farage selv legger skylden for «milkshakingen» på radikaliserte tilhengere av at Storbritannia skal bli i EU. Han mener de er i ferd med å gjøre normal valgkamp-virksomhet umulig.