Pastorsønn: – Listhaug sleiker kristne fundamentalister oppetter ryggen

– Det er fint at Frp er imot steining, som bortimot samtlige er, men hvorfor tar hun bare tak i umoralen i muslimske miljøer når umoral og ekstreme holdninger skjer rett foran nesa hennes i kristne miljøer? Det er dobbeltmoral, sier Anders Torp til Klassekampen.

Torp brøt som 19-åring i 2007 med både faren, pastor i den frikirkelige pinsemenigheten Oslokirken Jan Aage Torp, og hans pinsemenighet.

Anders Torp har senere kommet med kraftig kritikk av både forhold i pinsemenigheten og oppveksten.

Nå reagerer han på Sylvi Listhaugs retorikk og mener hun er dobbeltmoralsk.

Bakgrunnen er at Listhaug etter en opphetet debatt i NRKs Politisk kvarter onsdag, beskyldte KrF-leder Knut Arild Hareide og andre politikere for å «sleike imamer oppetter ryggen» og være for feige til å konfrontere mennesker med ekstreme holdninger.

– Hareide sleiker imamer oppetter ryggen Du trenger javascript for å se video.

– Det stinker dobbeltmoral

– Jeg ble veldig provosert av Listhaugs utspill. Når hun drar til Visjon Norge og står på samme scene og deler mikrofon med demonutdrivere som kaster seksuelle demoner ut av ungdommer, synes jeg det stinker av dobbeltmoral når hun skal fremstå som moralens vokter og angripe muslimer, sier Torp til NRK.

– Listhaug sleiker Visjon Norge og kristine fundamentalister oppetter ryggen, kontrer han.

Listhaug har flere ganger vært gjest hos pastor Jan Hanvold, som eier den kristne TV-kanalen Visjon Norge.

NRK avslørte i dokumentaren «Pengepredikanten» hvordan Hanvold siden 2001 har samlet inn 1 milliard kroner, ofte fra minstepensjonister og uføretrygdede, samtidig som han gjennom sitt nettverk av selskaper har tatt ut millioner i ytelser.

Anders Torp mener Listhaug som et minimum burde ha konfrontert Visjon Norge med måten de samler inn penger på. Torp mener også at flere predikanter har vist ekstreme holdninger.

– Det er mye jeg opplevde, som jeg ikke ønsker at andre barn skal oppleve – deriblant utdrivelse av seksuelle demoner, som blant andre den selverklærte apostel Guillermo Maldonado, som Sylvi Listhaug opptrer på samme scene som, har stått for, sier Torp.

HELBREDELSE-KONFERANSE: Sylvi Listhaug deltok i fjor på arrangementet «Jesus helbreder i dag» i regi av Visjon Norge i Telenor Arena i fjor. Der var den selverklærte apostelen Guillermo Maldonado, som sier han driver ut demoner, en av hovedtalerne. Foto: Bjørn Olav Nordahl / NRK

«Rare holdninger er noe annet enn å støtte steining»

I en epost til avisen skriver Listhaugs rådgiver Espen Teigen at «å ha rare meninger eller å tro på noe spesielt er noe helt annet enn religiøse ledere som støtter steining for utroskap og blasfemi eller drap på homofile. Hanvold sier og gjør mye rart, men jeg har ikke sett at han støtter drap på noen».

Han understreker at dersom Hanvold eller noen andre hadde gjort det, ville Listhaug vært den første til å kritisere.

Torp er enig i at demonutdrivelse ikke er like ille som steining, men mener likevel det er alvorlig at Listhaug unngår å ta et oppgjør med slikt.

– Når hun forholder seg taus om det, styrker det legitimiteten og aksepten for det som skjer i disse miljøene, sier Torp.

– Snakker til hver sin kristen-gruppe

Det har brutt ut noe nær full krig mellom Listhaug og Hareide i sommer. I potten ligger kristenvelgerne, som er viktige både for Frp og KrF.

Valgforskere NRK har snakket med, mener imidlertid at Listhaug og Hareide har en velgerbase i ulike grupper i kristen-Norge, og at deres angrep på hverandre trolig ikke vil føre til at de stjeler disse velgerne i nevneverdig grad fra hverandre.

– Kampen om de kristne velgerne er et spørsmål om en ganske liten velgergruppe, sier Bernt Aardal, professor i statsvitenskap.

– Jeg tror Listhaug og Hareide snakker til sine egne, til hver sin gruppe. Jeg tror derfor ikke nødvendigvis at de vinner så mange nye velgere fra hverandre.