Påstår at norskrussisk nynazist kriger for Russland i Ukraina

Det kommer frem i flere innlegg på meldingstjenesten Telegram.

I en gruppe som er knyttet til russiske leiesoldater har NRK funnet tre bilder av det som skal være soldater i den russiske militsen «Rusich».

Innlegget ble lagt ut søndag i forrige uke.

I bildeteksten står det at soldatene i Rusich deltar i «krigsoppdrag i regionen Kharkiv».

Yan Petrovskiy har sterke personlige og familiære bånd til Norge. Han ble utvist fra Norge i 2016. Foto: Privat

Nettavisen Minerva har i dag omtalt et annet innlegg på Telegram, som også knytter Petrovskiy til krigen i Ukraina.

Petrovskiy har selv sagt at han er visekommandør i militsen, som tidligere har kriget i øst i Ukraina og Syria. Militsen består av flere nazister, som tidligere har posert foran brennende lik og skåret øret av sine ofre.

Petrovskiy flyttet til Norge i 2004, da han var tenåring. Den russiske statsborgeren var knyttet til et høyreekstremt miljø på Østlandet. I 2016 ble han utvist fordi PST mente han var en fare for rikets sikkerhet. Hans oppholdstillatelse ble trukket tilbake.

NRK har kontaktet Petrovskiy i dag. Vi har så langt ikke lyktes med å få Petrovskiy til å bekrefte eller avkrefte sin deltagelse i krigen.

Bildet tatt i by ved grensa til Russland

NRK har klart å knytte et av bildene fra Telegram til den ukrainske byen Vovtsjansk, som ligger i provinsen Kharkiv. Siden startet av krigen har området vært beleiret av russisk soldater.

På bildet står fire soldater foran et skilt med navnet på byen og byvåpenet.

Dette bildet ble lagt ut på Telegram søndag i forrige uke. NRK har knyttet bildet til en by i Ukraina. Foto: Skjermpdump / Telegram

Bokstavene på skiltet er endret slik at det står «Voltsjansk». Det er det russiske navnet på byen. Over navnet har noen satt opp en plakat med det russiske flagget. Et russisk flagg vaier øverst i stolpene som skiltene er festet på.

Denne endringen for å markere russisk okkupasjon har også blitt omtalt i sosiale medier og en nyhetsartikkel den 22. mars med henvisning til den ukrainske byen Vovtsjansk.

NRK har også lokalisert et sted langs veien inn til byen fra Russland, som på flere måter sammenfaller i detaljer med bygninger og andre synlige spor i bildet av soldatene foran skiltet.

På bildene ligger det snø på bakken. Satelittbilder fra området viser at mesteparten av snøen forsvant etter 24. mars. Det tyder på at bildene må være tatt før den tid.

Byen Vovtsjansk ligger like over grensen fra Russland og rundt 80 kilometer fra storbyen Kharkiv.

Samme emblem og hjelm

Bildene av soldatene er anonymisert, men NRK har tidligere gjort en omfattende kartlegging av Yan Petrovskiy.

På det ene bildet som Rusich sier er fra Ukraina, har soldaten samme type emblem på uniformen og våpenoppsett, som Petrovskiy tidligere har brukt.

Hjelmen, emblemet på vesten og våpenoppsettet på høyre lår i dette bildet, som ble publisert 3. april, er det samme Yan Petrovskiy tidligere har brukt. Foto: Skjermdump / Telegram

Merket på hjelmen er også lignende.

NRK har ikke uavhengig bekreftelse på at Petrovskiy er i Ukraina.

Et eldre bilde av Petrovskiy viser emblemet og hjelmen. Foto: Skjermdump

Petrovskiy skal ha overtatt kommandoen

Onsdag denne uka postet Rusich en annen melding på Telegram.

I meldingen står det at Rusich har deltatt i fiendtligheter på territoriet til det tidligere Ukraina siden starten på spesialoperasjonen ble annonsert, skriver Minerva.

Nettstedet refererer til den russiske journalisten Leonid Ragozin, som tidligere har jobbet for BBC.

Ifølge Minerva ber Rusich om penger til utstyr og transport.

I posten heter det at Petrovskiy skal ha overtatt kommandoen av militsen, ettersom lederen skal ha blitt såret.

En ung Alexey Milchakov holder et flagg med hakekors. Foto: Privat

Det er russiske Alexey Milchakov som leder militsen. Milchakov er kjent for sin brutalitet.

I 2014 dukket det opp bilder fra Ukraina der Milchakov holdt opp et avskåret menneskeøre. Senere ble Milchakov satt på EUs sanksjonsliste for å ha destabilisert Ukraina.

Trussel mot rikets sikkerhet

Petrovskiy har også tidligere kriget i Ukraina. I et intervju med det norske innvandringsfiendtlige nettstedet Frieord.no i 2014 fortalte Petrovskiy at han var frivillig soldat i landet.

Da det ble kjent at høyreekstreme patruljerte i norske gater, ble det medieoppstyr rundt gruppa Odins soldater. Petrovskiy var blant nazistene som var involvert i gruppa. Foto: Rusich / VK

Petrovskiy reiste frem og tilbake mellom Norge og Ukraina. Her hjemme patruljerte han gatene i Tønsberg som en del av den kontroversielle borgervernsgruppa «Odins soldater».

I 2016 ble Petrovskiy utvist fra Norge. Bevæpnet politi møtte opp på Petrovskiys adresse i Tønsberg. Russeren ble pågrepet og kastet ut.

UDI og PST mente han var en trussel mot rikets sikkerhet.