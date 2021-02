Siv Jensen sier det er helt greit å være nasjonalkonservativ i Frp

Det kom frem i Politisk kvarter på NRK P2 på tirsdag. Der fikk Frp-leder Siv Jensen direkte spørsmål om hun synes det er greit å kalle seg «nasjonalkonservativ» i Frp.

– Jeg mener det er helt greit, så lenge man erkjenner at Fremskrittspartiet er et liberalistisk folkeparti som er opptatt å ivareta det som til enhver tid står i vårt partiprogram.

– Det minner ikke deg om nazisme?

– Det ble en ganske opphetet debatt, og jeg tror ikke det er noe poeng i å forsøke å sette disse opp mot hverandre. Sylvi og jeg er veldig enige om de retningsvalgene partiet tar, sa Jensen.

Listhaug fikk frysninger av «nasjonalkonservativ»

Det er stikk i strid med det partiets nestleder tidligere har uttalt. I forbindelse med ekskluderingen av daværende leder i Oslo Frp Geir Ugland Jacobsen, som ville at Frp skulle være nettopp et nasjonalkonservativt parti og et «patriotisk fyrtårn», uttalte Sylvi Listhaug (Frp) blant annet følgende til VG:

– Nasjonalkonservativ er et begrep som jeg kjenner at jeg får litt frysninger av, for å være helt ærlig.

– Hvorfor gir det deg frysninger? Hva er det med ordet?

– Her er det historikken rundt det som har med miksen mellom nasjonal og ideologier. Nasjonalsosialisme er fra gammelt av det mest kjente begrepet. Så nasjonalkonservatisme, jeg tror mange får litt ubehag knyttet til det begrepet, selv om alle stort sett er enige i Frp om at vi skal ta vare på Norge, vi skal passe på kulturen vår, ta vare på norske interesser og det er det utenrikspolitikken skal handle om, sa Listhaug til VG i desember i fjor.

Listhaug stilte også opp for å snakke om Ugland Jacobsen og det å være nasjonalkonservativ i Politisk kvarter i NRK P2 16. desember i fjor.

Amundsen: – Stolt nasjonalkonservativ

Det står i kontrast til det tidligere justisminister, og nåværende medlem i interimsstyret i Oslo Frp, Per-Willy Amundsen har skrevet på egen Facebook-profil. Først har han stått frem som stolt nasjonalkonservativ. Nå mener han at Frp er partiet for likesinnede. På Facebook-siden hans står det blant annet:

«NASJONALKONSERVATIV? Da er ditt parti Frp.»

Jensen mener det sentrale hvis man ønsker å være med i Frp, er at man stiller seg bak det partiprogrammet som til enhver tid er vedtatt.

– Jeg synes det er veldig greit å være opptatt av landet sitt og være konservativ så lenge man bekjenner seg til det partiprogrammet Fremskrittspartiet til enhver tid går til valg på. Og det er slik det er i politiske partier. Man har debatter og prosesser, så er det et flertall som tar en beslutning. Da må mindretallet føye seg, sier Jensen.