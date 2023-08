Mens 40.000 unge speidere har rigget seg til i telt, stråler den brennhete sola ned fra den sørkoreanske himmelen.

På et tidspunkt var det så ille at det lokale brannvesenet rettet brannslangene i lufta, og lot det lunkne vannet strømme ned over de varme speiderne.

Det er hetebølge på verdens største speiderleir for ungdom.

Det lokale brannvesenet spyler vann i leiren for å kjøle folk ned. Foto: Sten Roar Høgli

– Dagene er brennhete. Så når natten kommer, kjennes 26 ut som en sval bris. Klart at varmen tar på, men vi er tilpasningsdyktige, forteller troppsleder for deler av den norske delegasjonen, Mikkel Rev Edsem til NRK.

– Her må man opp og ut av teltet i 6–7 tiden på grunn av sterk sol, og det blir raskt varmt i teltet, skriver den norske delegasjonen på Facebook.

På leirområdet har temperaturen nådd 33 varmegrader, skriver Reuters.

Flere syke

På fredag rapporterte flere medier, blant annet CNN, at flere ungdommer har blitt syke fra varmen.

Arrangementet åpnet tirsdag og skal vare til 12. august. Bare på torsdag var 1486 mennesker innom sykehuset ved World Scout Jamboree. Det opplyste lederen av jamboreens organisasjonskomité og ministeren om likestilling og familie i Sør-Korea, Kim Hyun-sook.

Av personene på sykehuset, ble det rapportert om 138 med varmerelaterte sykdommer, men ingen i kritisk tilstand.

En speider blir tatt hånd om av helsepersonell. Foto: ANTHONY WALLACE / AFP

Over 200 busser med kjøling

På leiren har det blitt rapportert om flere tilfeller av magesyke. Kontingentleder Geir Olav Kaase sier at de norske ungdommene til nå kun har vært dehydrert.

– Det er noen få som ikke er så flinke til å få i seg nok væske, men vi har oversikt over hvem de er og kan følge dem godt opp. På sykestua går det i gnagsår og insektstikk, sier Kaase.

Geir Olav Kaase er norsk kontingentleder under World Scout Jamboree. Foto: Sten Roar Høgli

På leiren er over 200 busser sendt av myndighetene, og står plassert flere ulike steder på leirområdet.

Der kan speiderne oppholde seg rundt 30 minutter om gangen, for å unngå å bli dårlig av varmen. Kaldt vann og is deles ut overalt.

Kaase sier at de har et eget helseteam med frivillige leger og sykepleiere.

– Nesten alle i det norske helseteamet var på verdensspeiderleir i Japan i 2015, der var det varmere, så dette kjenner de til fra før, sier lederen.

Foto: Morten Kolbu

– Ikke noe problem

Ingrid Tønnesen (17) fra Spjelkavik har blitt vant til varmen i løpet av de siste dagene. Hun skal være på leiren i totalt 12 dager, for å delta på ulike aktiviteter.

– Det er kjekt på leiren til tross for varmen. Jeg møter mye spennende folk og snakker om alt mulig rart.

– Det er varmt her, men det håndterer vi med skygge og vann, og gjør at det ikke er noe problem, sier Tønnesen til NRK.

Det er nærmere 40.000 unge speidere fra 158 ulike land samlet seg for World Scout Jamboree-leiren i Saemangeum i Sør-Korea. De fleste deltakerne er tenåringer mellom 14 til 17 år.

700 av disse er norske ungdommer med speiderledere, opplyser pressekontakt for Norges speiderforbund Kirvil Kaasa til NRK.

Deler av den norske gruppen som deltar på World Scout Jamboree-leiren i Saemangeum i Sør-Korea. Foto: Janne K. Fongen

Dro fra leiren

Den britiske speiderforeningen, som er den største, valgte fredag å trekke seg fra World Scout Jamboree. Det samme gjør USA og Singapore.

– Vi håper at dette hjelper med å lette trykket på leiren generelt, skriver de i en pressemelding.

Den norske gruppen har ingen planer om å trekke seg.

– Speiderne våre har det kjempebra. Det er god stemning, forteller kontingentleder Geir Olav Kaase til NRK.