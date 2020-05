Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

En studie fra Aarhus Universitet i Danmark har tatt utgangspunkt i bevegelsene til fotballspillere i 14 kamper på toppnivå i hjemlandet og sett på hvor stor smittefaren var for disse spillerne.

Resultatene viste at én fotballspiller i gjennomsnitt var halvannet minutt innenfor det som blir regnet som den kritiske «smitteavstanden» i løpet av en kamp.

De danske myndighetene regner med at man må være innenfor to meter av en smittet person i mer enn 15 minutter av gangen før man regner det for å være såkalt relevant nærkontakt.

Denne avstanden har vært den samme i Norge, før myndighetene endret avstanden til en meter.

Studien er ennå ikke publisert, men danske Videnskab.dk har omtalt resultatet og bedt en gruppe forskere se nærmere på undersøkelsen. Saken er også omtalt på Forskning.no.

Professor i virologi, Allan Randrup Thomsen, mener den viser at smitterisikoen er lav blant spillerne når man spiller fotballkamp i det fri.

– Så ingen tvil om at den tiden de angir i studien, ikke er kritisk, og slett ikke når fotballspillet foregår utendørs, sier han.

Eliteserielagene har i en periode fått trene, men i mindre grupper. Her fra Vikings treningsfelt. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Videre forskning

Det er forskerne Nikolas S. Knudsen, Manuel M. Thomasen og Thomas Bull Andersen som står bak denne studien.

De har brukt avanserte dataanalyser for å skape en oversikt over hvordan spillere beveger seg på banen i forhold til én tenkt koronasmittet spiller.

– Men det viktige for oss var å finne fram til et konkret tall som man så kan diskutere videre ut fra. Fotballspillerne ville gjerne i gang med å spille, og noen må ta stilling til om det er greit, sier Andersen, ifølge Vitenskap.dk.

Førsteamanuensis ved Syddansk Universitet, Magni Mohr, mener dette kan åpne for flere lignende studier.

– Det kunne for eksempel være interessant å se samme beregning fra et treningsfelt. Profesjonelle trener åtte ganger i uken, ofte på små arealer, der man er veldig tett på hverandre, påpeker han.

Kritiske eksperter

Torsdag kommer kulturminister Abid Raja med de norske myndighetenes oppdaterte virustiltak og retningslinjer for fotballen.

Håpet blant fotballklubbene i Norge er at de denne gangen kan få en konkret dato å forholde seg til. Norges Fotballforbund ønsker å starte opp med ordinær trening i neste uke, for så å kunne åpne fotballsesongen fra 15. juni.

Norske smittevernseksperter har imidlertid ikke vært like positive som de danske. Holdningen blant flere av ekspertene er at det kan være for tidlig å åpne opp for fotballen igjen nå.

Kulturminister Abid Raja og idrettspresident Berit Kjøll. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Professor i hygiene og tidligere smittevernoverlege, Bjørg Marit Andersen, har tidligere advart mot at fotballen kan forvente at det spilles en hel ligasesong i 2020, og professor Siri Forsmo ved institutt for samfunnsmedisin ved NTNU har uttalt at hun ville brukt mai måned for å se om smittetoppen i Norge er nådd.

Forsmo står fortsatt på det.

Hun frykter en økt smittespredning om man åpner opp for fotballen nå.

– Spillerne blir kanskje ikke så syke, men de kan spre smitte. Vi har fått færre syke, men jeg mener det er for tidlig å åpne opp for fotballen nå, sier hun til NRK.

– Jeg skjønner ikke at fotballen skal være det viktigste når det er nødvendig med så omfattende tiltak i samfunnet for øvrig. Det er viktigere at barna kommer seg på skolen, kommenterer hun.

Svaret får man torsdag.

I Tyskland kan for øvrig Bundesliga gjenoppta kampaktiviteten. Tidligste mulige dato er 15. mai. I Belgia annonserte man imidlertid onsdag at fotballsesongen er over.