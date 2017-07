Emma Bull-Gjertsen kommer fra en forsvarsfamilie der far, farfar, en tante og en onkel alle har vært yrkesmilitære. Foto: Kristian Elster / NRK

590 unge kvinner og menn kjemper akkurat nå om 414 plasser på forsvarets befalsskole.

Da de kom til Sessvollmoen like ved Gardermoen helgen for halvannen uke siden, var de over 1000.

Noen har falt fra og siden fredag har de gjenværende vært ute på feltøvelse i skogen. Dager preget av slit og gjørme, men også fellesskap og lagånd.

– Jeg er villig til å gi alt. Alt. Jeg gir alt hver dag, sier 20 år gamle Emma Bull-Gjertsen fra Kristiansand.

Alle på laget dytter og drar for at alle skal komme seg over hindrene og få best mulig tid på løypa. Foto: Kristian Elster / NRK

Hun drømmer om å få en av fire plasser på Luftforsvarets befalsskole på Kjevik utenfor hjembyen.

– Jeg tror jeg kommer jeg får plass, men jeg kan ikke tro det for mye for man skal aldri senke skuldrene og slappe av, sier hun til NRK under en pause i øvelsene.

Å hjelpe hverandre er viktig i hinderløypa, og en av egenskapene som er viktige for å komme inn på skolen. Foto: Kristian Elster / NRK

Halvparten har førstegangstjeneste

Bull-Gjertsen forteller at hun fikk smaken på forsvaret da hun gjennomførte førstegangstjenesten.

Det er en erfaring hun deler med flertallet av søkerne. 51 prosent av søkerne til befalsskolen har avtjent førstegangstjeneste.

Årets søkermasse er første gang over halvparten har den erfaringen, noe forsvaret er godt fornøyd med.

– De som kommer fra førstegangstjenesten er veldig viktige under starten av skolen, der de virker nesten som hjelpeinstruktører.

Det sier oberstløytnant Vegard Finberg, som er sjef for Informasjonsseksjonen ved Forsvarets personell- og vernepliktssenter.

Anna Helle, Aksel Feen og Hallvard Bjørgen har alle erfaring fra førstegangstjeneste før de nå søker seg inn på befalsskolen. Foto: Kristian Elster / NRK

Trives under førstegangstjenesten

– Drømmen er å få jobbe i forsvaret og få en av de beste lederutdanningene i Norge, sier Aksel Feen. Foto: Kristian Elster / NRK

Finberg sier at oppfordrer de som uthever seg i førstegangstjenesten og som forsvaret mener er ledertalenter til å søke seg til befalsskolen.

– De som kommer inn på befalsskolen etter førstegangstjeneste, vil ha vært gjennom fem seleksjoner der de er blitt valgt ut som de beste. Ikke noe annet lands militære har noe lignende, sier Finberg.

Han mener også at den høye prosentandelen er et tegn på at folk trives under førstegangstjenesten og har lyst til å fortsette.

Soldatene drar hverandre frem gjennom hinderløypa. De som ikke passer på medsoldatene får tilrop fra instruktørene. Foto: Kristian Elster / NRK

– Kremen av norsk ungdom

Oberstløytnant Håkon Halstensen har vært i forsvaret i 30 år. Foto: Kristian Elster / NRK

Oberstløytnant Håkon Halstensen er leder for luftforsvarets befalsskole. Han mener at de to ukene opptaket varer, er de to viktigste ukene i året.

– Det er her vi legger grunnlaget for resten av året sier han, og får støtte av sjef for Forsvarets høyskole, kontreadmiral Louise Dedichen: – Dette er opptaket av fremtidens ledere til veldig mange funksjoner i forsvaret.

Det dere ser her er kremen av norsk ungdom. Sjef for Forsvarets høyskole, kontreadmiral Louise Dedichen / NRK

Dedichen er en av tre norske kvinner med generals eller admirals grad og er ikke i tvil om tøffhetsgraden av opptaket som søkerne er inne i.

– Jeg har allerede vært inne ett år og trives så godt at jeg kunne tenke meg noen år til, sier Anna Helle. Foto: Kristian Elster / NRK

– De stresses på fysisk styrke, de stresses på psykiske forhold og de stresses på lite mat og lite søvn og så ser vi om de likevel klarer å samarbeide, sier hun.

Med sand i ansiktet og klissvåt uniform har laget til Anna Helle akkurat fullført hinderløypa på 17 minutter og 14 sekunder.

– Det startet veldig tøft. Så har det godt litt opp og ned, men det har vært tungt, men jeg har aldri opplevd maken, sier Anna Helle når hun er inne i sin fjerde dag av feltøvelsen.

Hun har fortsatt noen dager igjen i skogen før hun på fredag får dommen. Da får Anna og de 589 gjenværende beskjed om de får plass på befalsskolen.

– Hvorvidt dette er bra ungdom? Det er bare et svar på det. Det er kjempeflott ungdom som er her, sier kontreadmiral Dedichen.