Over en million strømkunder får beholde den gamle nettleiemodellen på nyåret

Fredag meldte Ap, Sp og SV at den nye nettleie-ordningen som skulle innføres 1. januar blir utsatt til våren.

Ordningen omfatter blant annet en ny «rushtidsavgift» på strøm, som skal bidra til at forbruket flates ut, og at kapasiteten i strømnettet blir utnyttes bedre.

– Denne ordningen har skapt stor usikkerhet hos mange. Avtalen er at den ikke skal innføres våren 2022, så kommer SV til å jobbe videre for at den nye ordningen ikke blir noe av, sa SVs Lars Haltbrekken fredag.

Mandag melder nettselskapet Elvia at dette ikke er enkelt parallelt med å sikre gjennomføringen av regjeringens strømpakke-støtte til kundene, melder NTB.

– Men etter stortingsflertallets anmodning fredag om å utsette innføringen, så innretter vi oss etter dette. Vi beholder derfor dagens nettleiemodell for privatkunder og små næringskunder inntil videre, sier Elvias administrerende direktør Trond Skjellerud i en pressemelding.

Han understreker imidlertid at de fortsatt mener at den nye nettleiemodellen er viktig og riktig, og at den vil komme kundene til gode i form av lavest mulig nettleie på sikt.

Elvia informerer om at siden det kun er dager igjen til årsskiftet vil selskapet videreføre dagens struktur og dagens nettleiepriser. De rekker dermed ikke å justere for den varslede prisøkningen, som selskapet understreker at dreier om økte driftskostnader ved elnettet og ikke modellvalget. Det vil derfor komme en prisøkning noe senere.

Hva er nettleie? Ekspandér faktaboks Nettleie er prisen du betaler for å få overført strøm til huset ditt. Ofte benyttes også begrepene tariff eller overføringstariff.

Når du bruker strøm må du betale for to produkter. Du betaler en kraftpris for strømmen du kjøper fra kraftleverandøren du har valgt. I tillegg betaler du nettleie til det lokale nettselskapet for transport av denne strømmen.

Nettleien skal gi nettselskapet inntekter til dekning av kostnadene ved transport av strøm, gitt effektiv drift, utnyttelse og utvikling av nettet.

Det er nettselskapet selv som fastsetter nettleien, men NVE kontrollerer at inntekten nettselskapet henter inn gjennom nettleien ikke er høyere enn det nettselskapet totalt har lov til å ta seg betalt fra sine kunder. (Kilde: NVE)

Flere utsetter

Da meldingen fra stortingsflertallet kom fredag, mente Energi Norge at dette ville bli vanskelig, men allerede kort tid etter at avgjørelsen ble kjent meldte flere strømleverandører at de ville følge opp vedtaket og utsette prosessen.

Blant selskapene som tidligere har varslet at de vil utsette, er Lnett i Rogaland, Haugaland Kraft Nett og Lofot Kraft, Elmea og Norgesnett.

Møre og Romsdal har også Mørenett valgt og utsette innføringen av den nye nettleieordningen, Det samme gjør også Elinett, ifølge Rbnett.no, mens Neas Nett skal bestemme seg i løpet av dagen.

– Vi har respekt for de vedtakene som stortinget tar, og vi gjør det vi kan for å innrette oss etter det. Etter å ha jobbet med dette siden fredag, så ser vi at får til dette, sier administrerende direktør Rune Kiperberg til NRK.

Selskapet ser også at de har møtt en del kritikk fra kundene sine, som de ønsker å komme i møte.

– Selv om vi ser at den nye modellen ville ført til mer omfordeling av kostnadene mellom de som belaster nettet mye og de som ikke gjør det, forteller divisjonssjef i Mørenett, Per Jarle Paulsen.

Overrasket

Styret i BKK Nett har besluttet å ikke innføre ny nettleiemodell fra årsskiftet.

BKK skriver i en pressemelding at de er overrasket over snuoperasjonen til regjeringen.

– Dette ble stoppet i Stortinget i tolvte time, etter at vi har informert 260 000 kunder om den nye modellen, og brukt store ressurser på å tilrettelegge for den, sier adm. direktør Ketil Tømmernes.

Agder Energi Nett har også mandag gjort det klart at de utsetter innføring av ny nettleiemodell.

Ikke bestemt seg

Nettselskapet Lede med over 200 000 kunder i Vestfold og Telemark, har ennå ikke bestemt seg for om de vil gå over til den nye ordningen av nettleie fra nyttår. Selskapet vil vurdere hva som er praktisk mulig å få til.

Ifølge administrerende direktør, Øyvind Askvik, skal selskapet ha et ekstraordinært styremøte om dette i dag.

I Trøndelag jobber også nettselskapet Tensio med å se på løsninger. De håper å ha en konklusjon klar i løpet av morgendagen.