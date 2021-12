Oppgitt over strømdebatten på sosiale medier: – Under enhver kritikk

På sosiale medier er det sterke meningsutviklinger rundt strømprisene.

Kanskje ikke så rart. Prisen har nemlig ligget på rekordnivå i høst.

At det er mye engasjement, det vises også på ulike grupper på Facebook.

«Vi som krever billigere strøm» nærmer seg en halv million medlemmer, mens «KRAFTROPET» per nå har fått over 24.000 medlemmer.

Grunnleggeren av førstnevnte, Olav Sylte, forteller om et voldsomt engasjement på gruppa han opprettet for tre år siden.

– Fram til i sommer var vi en 20-30.000 medlemmer. Men så har det vært en voldsom vekst i høst. Den siste tida har det kommer inn opp mot 50.000 på én dag.

Han forteller at det nå renner inn omtrent 30.000 kommentarer i døgnet.

En annen gruppe som har rekruttert mange på kort tid, er «Hele Norge slår av strømmen i 15 min. 12.12.2021 klokken 18.00».

Gruppa ble opprettet på søndag, og har allerede rukket å få over 84.000 medlemmer.

Her oppfordres det til å slå av strømmen en kort periode, i protest mot de høye prisene.

Mener markedet fungerer som det skal

Tor Reier Lilleholt er kraftanalytiker i Volue Insight.

Han har fått med seg at det er mye engasjement rundt saken på sosiale medier.

– Det er bra med engasjement, og vi trenger bevisstgjøring.

Men synes samtidig debatten er preget av noe mangel på innsikt rundt hvordan ting fungerer.

– Hvordan opplever du kunnskapsnivået på debatten på sosiale medier?

– Stort sett under enhver kritikk. Det er så mange mennesker som er sinte og som ikke har innsikt. Det er klart, det er følelser, og det må man legge det på.

– Men det er utrolig mange som kanskje tror de har innsikt, men som virkelig ikke skjønner hvordan systemet fungerer. For det er mye mer komplekst enn det folk tror.

Stive priser

Han tilføyer til at dette ikke bare gjelder «hvermannsen» på sosiale medier, men også de i øvrige samfunnslag – også politikere.

Og det er ikke bare enkelt å skjønne hvordan alt henger sammen. Det alle skjønt er enige om, er at prisen er høy.

Ukesprisene på strøm var de høyeste på ti år i forrige uke.

I Sør-Norge var strømprisen 1,6 kroner per kilowattime, mens den var 1,4 kroner i Nord-Norge, meldte NTB tidligere denne uka.

– Akkurat nå er det brutalt høye priser, sier Lilleholt.

Tor Reier Lilleholt er kraftanalytiker i Volue Insight. Foto: Sondre Steen Holvik

– Mange, blant annet på Facebook, mener systemet ikke fungerer så veldig bra. Hva tenker du?

– Jeg syns det fungerer helt optimalt. Det er et marked uten manipulasjon, monopolister eller ytre påvirkning som endrer spillereglene.

Men de som peker på at prisene jo gjør at pengene renner inn, de har et godt poeng.

Lilleholt viser til at høye strømpriser betyr «enorme skatteinntekter». AS Norge tjener veldig mye penger på prissituasjonen.

– Jeg mener at alle pengene som kommer inn, de må vi ha en omfordelingspolitikk på. Slik at det kommer innbyggerne til gode.

– Jeg har vært med på å lage regnestykker på at vi tar inn cirka 30 milliarder ekstra i inntekter, i år i forhold til i fjor.

Regjeringen tar tak

Jonas Gahr Støre (Ap) har lovet støtte som skal treffe bredt, et budskap han fremholdte i Stortingets spørretime onsdag:

– Denne situasjonen er ekstraordinær, derfor er tiltaket også ekstraordinært.

Foto: Emrah Senel / NRK

Totalt er det snakk om støtte verdt flere milliarder kroner, bekreftet han overfor NTB.

– Den sikter seg inn på strømkundene som har høye regninger, sa statsministeren om den varslede ordningen.

Han ville ikke si mer om hvordan støtten skal deles ut, men sa det handler om å gjøre strømregningene mindre. Og at det ikke er snakk om noen behovsprøvd ordning.

Ordningen skal være tidsavgrenset for perioden med ekstraordinært høye priser.

Etter det DN erfarte i går ettermiddag er løsningen at staten tar regningen for den dyreste strømmen – for alle.

Når strømprisen overstiger en viss grense, skal staten ta størstedelen av regningen. Det er ventet at detaljene blir kjent før helgen, ifølge avisa.

Første del av støttetiltakene kom onsdag morgen. Det var ordninger som retter seg mot de med mest sårbar økonomi:

Bostøtte og studielån Ekspandér faktaboks Bostøtten skal økes med 1.500 kroner hver måned fra desember til mars. I tillegg kommer 150 kroner per person som bor i boligen. Tiltaket vil koste 500 millioner kroner til sammen. Tidligere i høst fikk bostøttemottakerne også 3.000 kroner ekstra.

Sosialhjelpsmottakere som ikke får bostøtte, skal få en egen pott på 100 millioner.

Studenter som kan dokumentere strømutgifter, skal få 3.000 kroner i ekstra lån. 1.200 kroner av dette gjøres om til stipend. Kilde: NTB/NRK/VG.

Grunnlegger av Facebook-gruppe: Prisen må ned

Tilbake til Olav Sylte, så forteller han at han opprettet Facebook-gruppe for å bidra til at folk ble mer bevisst det energisystemet vi er en del av. Og hvilke kostnader den enkelte ender opp med.

Han opplever jevnt over opplever debattrådene som gode.

Olav Sylte, her avbildet i forbindelse med en tidligere sak. Foto: Dina Tegnander / nrk

– De fagfolk som mener det er for dårlige nyanser, bør gå inn og komme med de innspillene de har. Sånn at flere blir opplyst.

– Du opplever debatten som god i din egen gruppa?

– Ja. En trenger ikke ha doktorgrad for å forstå at strømregninga er for høy, og at den må ned. Og så er det mange ulike synspunkt på hvilken måte det skal skje.

– Hva mener du er løsninga?

– Strømregninga må ned permanent. Det er et byråkratisk system som ikke er levedyktig. Samtidig forstår jeg at det er mange løsninger som krever tid og utredninger.

– Men en enkel løsning er å sette en makspris. Det har staten råd til, gjennom alle de milliardene som kommer inn som ekstrainntekter, mener Sylte.

