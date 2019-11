Ousland må hentes ut av isen av forskningsskip

Børge Ousland og Mike Horn er på vei tvers over Polhavet, fra Alaska til Svalbard via Nordpolen.

Underveis har de møtt på flere problemer, og onsdag forrige uke kom det frem at en bergingsaksjon ble vurdert på grunn av vanskelige forhold. På fredag ble det imidlertid klart at Ousland og Horn ikke ville avbryte ekspedisjonen.

Nå forteller Lars Ebbesen til NRK at det igjen er endring i planene, og at de to polfarerne vil bli hentet ut av forskningsskipet Lance, som reiser mot iskanten i morgen tidlig.

– Børge har selv vært på å gjøre avtalen med Lance fra satellittelefon fra isen. Dette er nok den første gangen noen booker et skip direkte fra iskanten, forteller Lars Ebbesen, en del av bakkemannskapet til de to polfarerne.

Har ikke kontroll på isen

Den opprinnelige planen var at de skulle hentes med seilbåt ved iskanten nord for Svalbard, men nå har polfarerne vurdert det som sikrere å velge en annen løsning.

– Vi har ikke kontroll på isen der inne per nå, den er større og tyngre enn den var på russisk side der de ble satt av. Det er begrenset hva seilbåten som opprinnelig skulle hente dem kan tåle. På grunn av den siste israpporten har vi jobbet for å få til en ytterligere løsning for å ta minst mulig risiko, sier Lars Ebbesen.

I dag ble det inngått en avtale med eierne av Lance, Norsk Polarinstitutt sitt tidligere forskningsskip, om å hente dem ut.

Skipet ligger nå i havn i Longyearbyen, og setter kursen mot iskanten i morgen tidlig.

– Hadde det vært tryggere og greiere, hadde vi ikke bedt om Lance. Det har aldri vært gjort at polfarere kommer av isen med båt på denne måten, og med de værforholdene som det er på denne tiden, og med en istykkelse som de ikke har kontroll på, har vi måttet tenke et skritt lenger, sier Ebbesen.

De to polfarerne har siden 25. august gått mot Nordpolen. Turen startet i Nome i Alaska, og siden 12. september har de beveget seg på ski.

Børge Ousland og Mike Horn krysser hele Polhavet fra Alaska til Svalbard, først med båt (blå linje), så på ski (rød linje) og så med båt igjen (blå linje). Grafikk: Joakim Digernes-Nordström / NRK

Forskningsskipet Lance har tidligere ligget innefrosset i isen på Polhavet, i området mellom Svalbard og Nordpolen. I et halvt år drev skipet med isen mellom Svalbard og Grønland for at forskerne om bord skulle følge utviklingen av isen og gjøre omfattende målinger av havet, isen, snøen og atmosfæren.

Norsk Polarinstitutt sitt forskingsskip Lance. Foto: Eivind Molde / NRK

I tillegg til Lance, reiser også seilbåten oppover mot iskanten slik at teamet likevel har to muligheter skulle noe endre seg:

– Både seilbåten og Lance drar oppover slik at de har to muligheter. Nå gjør vi alt vi kan for å sikre turen de har jobba så forferdelig mye for å få til, sier Ebbesen.

Gamme skal kunne gå polfarerne i møte

Også polfarerne Aleksander Gamme, Bengt Rotmo og Knut Espen Solberg vil være på skipet Lance for å kunne bistå de to som snart skal hentes ut.

På denne måten kan Ousland og Horn bli møtt med mat og ekstra rasjoner for å overleve flere dager på isen enn først planlagt, skulle det være nødvendig.

– Siste måltidet de har med seg er 5. desember. Før den tid må mye skje, sier Ebbesen, og forklarer at teamet nå jobber med mange ulike scenarioer for å være mest mulig forberedt på uthentingen av polfarerne.

Aleksander Gamme er en av polfarerne på skipet Lance. Han er klar for å gå Ousland og Horn i møte om det skulle være behov for det. Foto: privat

Tett dialog med redningssentralen

Ousland har i forkant av ekspedisjonen vært i tett dialog med redningsinstansene for å beskrive ruten de har lagt ut på.

Store råker og tynn is har vært en utfordring på turen over Polhavet. Foto: Dmitry Sharomov

På grunn av de vanskelige værforholdene og isforholdene ligger de ligger bak skjema, og det er derfor bestemt av det er tryggere å hente de ut med skipet Lance.

– Dette er en ekspedisjon på kanten av hva som er mulig, sier Lars Ebbesen.

Ebbesen er nå glad for at Ousland og Horn vil bli hentet ut i trygghet av en hardhaus av et skip.

– Et sjakkbrett av is

Turen er spesiell.

Forflytning mellom store råker og tynn is er allerede tungt med store pulker, men grunn av mørketida, forflytter Ousland og Horn seg i tillegg i bekmørke, og ser kun 3–4 meter av gangen med hodelykter.

Målet for ekspedisjonen for Ousland er å se effekten av klimaendringene med egne øyne.

En tilsvarende ekspedisjon har aldri blitt gjennomført tidligere.