Oslo jobber på spreng: Koronasmitte i tilknytning til 17 sykehjem

Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Vi gjør vårt ytterste nå, men det er utrolig krevende. Vi har 10.000 medarbeidere og gjør det vi kan for å hindre smitten, men vi ser at den øker i takt med smitten i befolkningen, sier etatsdirektør Helge Jagmann i Oslo.

219 beboere og 640 ansatte er testet ved hovedstadens 43 sykehjem. Akkurat nå er 601 ansatte i karantene.

35 ansatte og 18 beboere er smittet ved sykehjemmene i Oslo. 2 av disse beboerne er døde.

Det er registrert koronasmitte ved 17 sykehjem i hovedstaden.

I tallene inngår Solvang helsehus i Oslo som skal avlaste sykehusene, og her har fire koronapasienter flyttet inn.

– Fortvilet

– Vi har smitte på veldig mange institusjoner nå, og det tydelige tegnet er at det er medarbeidere som står for smitteinnføringen. Medarbeiderne er veldig fortvilet fordi de frykter at de kan ha så små symptomer at de ikke merker at de er smittet. De går på jobb hver dag og møter pasienter som de har hatt i to år og blitt glad i, sier Jagmann.

– Har dere gjort nok?

– Sykehjemmene kan ikke stenges, og det nytter ikke å isolere så mange arbeiderne på hotell eller lignende for å hindre smitte. Vi har besøksforbud, stengte dagsentre, setter ansatte i karantene med en gang de har symptomer på luftveisinfeksjon. Ansatte blir i størst mulig grad begrenset til kun å jobbe ved ett sykehjem. Tallet på smittede kommer trolig bare til å stige i takt med spredningen i befolkningen selv om vi gjør mange grep, sier Jagmann.

Han presiserer at det medregnet Solvang helsehus bare er 5 av de 17 sykehjemmene som har smittede beboere. De resterende 12 har ansatte som er smittet, og de har ikke nødvendigvis vært på sykehjemmene med smitten. Totalt er det 43 sykehjem og helsehus i Oslo med 4100 beboere.

– Det tyder foreløpig på at vi har klart å hindre smitten noe på å komme inn. Vi tester forløpende alle medarbeidere og beboere med symptomer på luftveisinfeksjoner. Alle medarbeidere sendes rett hjem i karantene. Det jobber 10.000 arbeidere og 35 av dem er smittet, så en må se tallene opp mot hverandre, sier Jagmann.

Oslo og nabokommuner

NRK har telt opp i ti av de største kommunene, som til sammen har 188 sykehjem eller lignende institusjoner.

Kristiansand (14 sykehjem), Stavanger (19 sykehjem), Tromsø (5 sykehjem), Trondheim (25 sykehjem) og Fredrikstad (10 sykehjem) oppgir alle null smittede.

– Akkurat nå har vi ingen bekreftet smittede beboere i sykehjem. Vi har derimot flere ansatte som er i karantene, sier Margrethe Kristiansen, konstituert avdelingsdirektør Helse og omsorg i Tromsø kommune.

Hun er likevel bekymret for den kommende tiden.

– Vi deler bekymringen som er nasjonal med tanke på tilgang på smittevernutstyr. Det er stor pågang. Vi har fått en del hjelp fra næringslivet og kjøpt en del smittevernutstyr fra dem, sier Kristiansen.

Bildet som tegner seg er at Oslo, men også de folkerike nabokommunene Bærum, Lillestrøm og Drammen, er verre stilt:

Ved Skedsmotun bo- og behandlingssenter i Lillestrøm er 12 beboere og 15 ansatte smittet. En beboer er død. Ved de syv andre sykehjemmene i kommunen er det ikke påvist smitte.

Ved Bærums 13 sykehjem er det ingen beboere med påvist smitte, men fem ansatte på fem ulike sykehjem er bekreftet smittet.

Drammen har 16 sykehjem og heller ikke der er det beboere som har testet positivt. Men to ansatte ved to ulike hjem er smittet.

I Bergen er det 35 sykehjem, og 406 ansatte er i karantene. Seks ansatte har testet positivt på covid-19 på seks forskjellige sykehjem. Én beboer har testet positivt på covid-19.

Jagmann i Oslo forklarer at det blir umulig å stoppe smitten fullstendig.

– I Norge isoleres ikke helsearbeidere. De bor hjemme, handler mat, reiser til jobb og vil utgjøre en smitterisiko. Vi kan ikke lukke sykehjemmene, vi må ivareta beboere og det innebærer at det er en smitterisiko. De store grepene som er gjort nasjonalt og i Oslo er viktige for å unngå smittespredning inn dit hvor man ikke kan stenge, sier Jagmann.