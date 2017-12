Opposisjonen vil ikke svare på Listhaugs returstopp-spørsmål

14. november vedtok stortingsflertallet, mot Høyre og Frps stemmer, ny behandling av søknadene til noen av de enslige mindreårige asylsøkerne som ellers hadde måttet forlate Norge når de fyller 18 år.

Mandag, nesten én måned senere, sendte innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp) brev til partiene med 26 spørsmål om hvordan vedtaket skal tolkes og praktiseres. Statsråden mener det er uklart hva stortingsvedtaket egentlig betyr.

Nå har partilederne i Ap, Venstre, KrF, Sp, SV, MDG og Rødt sendt et felles svar til statsminister Erna Solberg (H) og Listhaug om at de ikke kommer til å svare på hennes spørsmål. Det var VG som først omtalte dette brevet.

Alle partilederne har skrevet under på brevet, også Venstre-leder Trine Skei Grande, som over nyttår skal innlede regjeringsforhandlinger med Høyre og Frp.

«Stortinget er ikke Listhaugs saksbehandler»

«Brevet etterlater inntrykk av at statsråden ikke evner å gjennomføre ansvaret det er å følge opp Stortingets vedtak», heter det i svarbrevet opposisjonen har sendt til Listhaug, som NRK har fått oversendt.

– Samtlige opposisjonspartier på Stortinget har en klar beskjed til Sylvi Listhaug, og til Erna Solberg: Listhaug er statsråd og har ansvar for å følge opp Stortingets vedtak. Om hun har vanskeligheter med det, får hun overlate jobben til en annen, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre til VG.

KRASS KRITIKK: «Brevet etterlater inntrykk av at statsråden ikke evner å gjennomføre ansvaret det er å følge opp Stortingets vedtak», heter det i brevet fra opposisjonen til Listhaug. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Videre sier Støre at «Stortinget er ikke Listhaugs saksbehandler».

– Hun må gjøre sine vurderinger med sine fagfolk. Trenger hun Stortingets syn, må hun sende en sak til Stortinget, ikke en privat e-post med 26 spørsmål, sier Ap-lederen til avisen.

Ap-Aasrud: – Uakseptabelt

Blant dem som er kritiske til Listhaugs fremgangsmåte, er Arbeiderpartiets innvandringspolitiske talsperson Rigmor Aasrud.

Hun mener Stortingets vedtak om returstopp for enslige mindreårige asylsøkere er tydelig nok. Aasrud avviser at statsråden kan kreve at opposisjonen besvarer hennes spørsmål om vedtaket som hun er satt til å gjennomføre.

UAKSEPTABELT: Aps innvandringspolitiske talsperson, Rigmor Aasrud, mener Sylvi Listhaug legger opp til en helt ny praksis mellom storting og regjering. - Det er uakseptabelt, sier Aasrud til NRK. Foto: Trond A. Stenersen / NRK

– Det er en svært uvanlig måte å forholde seg til Stortinget på. Det er en arbeidsdeling mellom Stortinget og regjeringen, der regjeringen har ansvaret for å følge opp de vedtakene Stortinget gjør. Hvis statsråden ikke er i stand til å gjøre det, så må hun legge frem en sak for Stortinget for å få avklart hvordan vedtaket skal forstås, sier Ap-politikeren til NRK.

– Det er en helt ny praksis Listhaug prøver å legge opp til i forholdet mellom regjering og storting, og det mener vi er uakseptabelt, sier Aasrud.

«Litt forundret» over kritikken

Sylvi Listhaug sier til NTB at hun er «litt forundret over kritikken».

– Det finnes ingen merknader som kan fortelle meg hvem som skal omfattes av vedtaket og hvordan det skal fortolkes. Det eneste jeg er opptatt av, er å gjennomføre Stortingets vedtak på en best mulig måte, sier innvandrings- og integreringsministeren.

FORUNDRET: Listhaug sier til NTB at hun er forundret over kritikken fra opposisjonen. – For meg handler dette om å følge opp Stortingets vedtak på en best mulig måte, sier hun. Foto: Christian Kråkenes / NRK

Brevet hun har sendt til opposisjonspartiene inneholder ikke bare spørsmål, men også forslag om hvordan vedtaket skal gjennomføres, understreker Listhaug.

Dersom hun ikke får svar innen fristen 5. januar, regner hun med at Stortinget er enig i hennes tolkninger. Først da blir arbeidet med å iverksette vedtaket satt i gang.

Lurer på hva «midlertidig opphold» betyr

Et av spørsmålene i brevet handler om hva Stortinget legger i «midlertidig opphold».

– Er det et begrep du lurer på?

– Ja, det er en av de tingene jeg har bedt om tilbakemelding på, sier Listhaug, som avviser at hun driver et politisk spill om saken.

– For meg handler dette om å følge opp Stortingets vedtak på en best mulig måte, sier hun.