Frp raser etter asyl-pålegg fra Stortinget

Mandag morgen svingte Frp-leder og finansminister Siv Jensen pisken mot Arbeiderpartiet i asylpolitikken.

– Nok en gang velger Arbeiderpartiet å sende en åpen søknad til Norge for avviste asylsøkere. De signaliserer at vi skal stoppe returene til Afghanistan og vi skal få nye sårbarhetskriterier. Det betyr at mange flere får håp ettersom vi sender et signal om at praksisen endrer seg fra Norge sin side.

Advarslene fra Frp har nemlig haglet fra alle kanter etter at de gikk på et sviende nederlag da Arbeiderpartiet fikk flertall i Stortinget for at søknadene til de såkalte «oktoberbarna» skal behandles på nytt (se faktaboks).

Det vedtatte Ap-forslaget Ekspandér faktaboks Norske myndigheter må fra nå av ta mer hensyn til om unge asylsøkere har omsorgspersoner, nettverk «og/eller ressurser», når det skal avklares om han eller hun skal få varig opphold i Norge eller ikke.

Alle saker med vedtak fra og med 01. oktober 2016 og frem til i dag, «som gjelder enslige mindreårige asylsøkere som er henvist til internflukt og som har midlertidig opphold», skal vurderes på nytt.

Vedtak gjort for denne gruppen fra og med 01.oktober i fjor og fram til i dag skal «stilles i bero».

En intstruks om praktisering av utlendingsloven skal ikke gjelde for enslige, mindreårige asylsøkere med midlertidig opphold i Norge.

Innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug stilte seg undrende til det hun mente var en ikke utredet «hastebehandling» av en kompleks sak. Det betyr at mellom 200 og 300 asylsøkere får vurdert sine saker på nytt. Listhaug sa også til NRK at hun mener vedtaket vitner om at aktivister styrer asylpolitikken i Norge.

Innvandringspolitisk talsperson Jon Helgheim Frp på Stortinget har sagt at Arbeiderpartiet nå har forlatt den ansvarlige linjen i asylpolitikken.

Avviser asylkritikk

Den kritikken tar Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske med knusende ro.

– Det er vel liten grunn til å tro at det kommer en enorm strøm av asylsøkere slik Listhaug og Jensen har advart mot, gitt at alle grenser gjennom Europa er så stengt at det nå nesten ikke kommer asylsøkere til Norge, sier Giske.

Han sier at det asylforliket Arbeiderpartiet støttet i 2016 hadde uheldige bivirkninger som Stortinget nå har forsøkt å rydde opp i.

– Blant annet at andelen som fikk midlertidig opphold blant enslige mindreårige asylsøkere fikk en kraftig økning. Tidligere var det rundt fire prosent midlertidighet, men det ble tidoblet. Det er en uheldig måte å behandle asylsøkere på, og vi ønsker å få midlertidigheten ned. At noen hundre ungdommer får behandlet sin søknad på nytt, og at hvilken situasjon som møter dem i hjemlandet tillegges litt større vekt, tror jeg ikke forandrer spesielt på de overordnede linjene i asyl- og innvandringspolitikken, sier Giske.

Jensen firer ikke på kritikken

Det holder ikke for Jensen.

– Ja, antallet som fikk midlertidig opphold økte, men det handler også om at det kom mange enslige mindreårige som spekulerte nettopp i at de kanskje ville kunne få opphold hvis de ble her. Vel vitende om at vi hadde sagt på forhånd at hvis man ikke oppfylte kriteriene så skulle man heller ikke få bli, sier Jensen.

Det får Giske til å trekke på skuldrene:

– Frp og Ap har litt forskjellige mål med asyl- og innvandringspolitikken. Jeg har et bestemt inntrykk av at Frps mål er å ta imot færrest mulig. Vi i Arbeiderpartiet tenker det er viktig at de som har behov for hjelp får hjelp og får bli. Og for å si det, Utlendingsdirektoratet har selv bedt om å få vise større skjønn, men fått nei fra Listhaug. Nå har vi opphevet det nei'et, sier Giske.