Listhaug med 26 spørsmål til opposisjonslederne om det nye asylvedtaket

– Stortingets vedtak reiser en rekke spørsmål som må avklares, skriver Listhaug i et brev til de parlamentariske lederne i Ap, SV, Sp, KrF, MDG og Rødt som VG har fått tilgang til.

I brevet lister hun opp hele 26 konkrete spørsmål til vedtaket om de såkalte oktoberbarna og antyder at det kan bli aktuelt å stille enda flere spørsmål etter hvert.

Vedtaket som Stortinget gjorde 14. november, uten regjeringas stemmer, handler om mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som har fått midlertidig oppholdstillatelse.

Det ble vedtatt at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet når deres søknad om permanent oppholdstillatelse blir vurdert.

Fakta om Arbeiderpartiets asylforslag Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet fremmet forrige uke følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold. * Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. * Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. * Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap. * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» Kilde: NTB

Vil vurdere etter søkerens alder i dag

Ifølge Dagbladet kommer det fram i brevet at UDI har tolket at den nye endringen vil innebære at de må vurdere 220 saker på nytt.

Et av spørsmålene skal være om asylsøkerne skal få behandle saken sin på nytt etter hvor gammel de er i dag, eller hvor gammel de var da de kom til Norge. Listhaug skriver i brevet at hun råder Stortinget til å vurdere søknadene etter asylsøkerens alder i dag.

Listhaug lurer også på om de asylsøkerne dette gjelder, som selv har forlatt Norge, skal få komme til tilbake til Norge mens saken prøves.

Vil ha endring i uteldningsforskriften

Statsråden mener at det må gjøres endringer i utlendingsforskriften, slik at det skal bli tydeligere for dem som skal behandle sakene hva endringene innebærer.

– Vedtakene som er fattet, kan tolkes på mange ulike vis. Partiene som stemte for dette, må fortelle i klartekst hva de mener, sa innvandringsministeren til NTB da temaet var oppe i Stortingets spørretime for et par uker siden.

Allerede da listet hun opp en rekke spørsmål til vedtaket:

Må det endringer til i forskrift, instruks eller begge deler? Hva skal endringene bestå i? Hvilke saker omfattes av retten til ny vurdering? Skal UDI eller UNE foreta denne vurderingen? Hvordan skal saker knyttet til personer som allerede oppholder seg i utlandet, vurderes? Skal det gis fritt rettsråd? Hvilke tidspunkt skal den nye vurderingen ta utgangspunkt i?