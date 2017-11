Forsker om asylvedtak: Gir ikke stor økning av afghanere til Norge

Senterpartiet støttet Arbeiderpartiets forslag tirsdag om at asylsaker fra unge afghanere skal vurderes på nytt, noe som påførte innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp) et tap i saken. Stortingets vedtak innebærer blant annet at noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, får søknaden behandlet på nytt.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim mente tirsdag at Ap gjør Norge til en frihavn for grunnløse asylsøkere.

Det tror ikke migrasjonsforskeren stemmer.

Migrasjonsforsker Jan-Paul Brekke er forskningssjef hos Ipsos MMI. For noen er han også kjent som fast paneldeltaker i NRK-programmet Løvebakken. Foto: Presse / Institutt for samfunnsforskning

– Dette vedtaket vil ikke endre ankomstbildet til Europa. Hovedbildet nå er at det kommer få afghanere generelt. Det skyldes at den østlige ruta er stengt, og at afghanere ikke kommer den midtre ruta over Middelhavet. Potensialet for ankomster til Norge nå er dermed lite, sier Brekke til Klassekampen.

– Strengest i Europa

Også innvandringsminister Listhaug advarte mot det hun oppfatter som en oppmyking av innvandringspolitikken da hun snakket i stortingssalen tirsdag. Generealsekretær i Amnesty Norge, Jon Peder Egenæs, mener det er sjokkerende å høre hvor kraftig Frp har reagert på det han omtaler som et beskjedent forslag.

Frps innvandringspolitiske talsmann Jon Helgheim sa tirsdag at Ap vil gjøre Norge til en frihavn for asylsøkere. Foto: Nora Brønseth / NRK

– De snakker nærmest om dommedagsprofetier, og forteller med pauker og basuner om hvordan dette kommer til å slå ut i voldsomme flyktningstrømmer til Norge. På dette området har vi den strengeste politikken i Europa, sier Egenæs.

Generalsekretær Ann-Magrit Austenå i Norsk organisasjon for asylsøkere (NOAS) mener Stortingets vedtak er uklart. Hun mener det nå må klargjøres hva forvaltningen skal fatte vedtak etter.

Austenå sier Ap og Sp også må ta inn over seg at det var inhumant å være med på asylforliket som fjernet rimelighetsvilkåret.

– Det vil gå flere fakkeltog rundt om i landet for å presse fram en gjeninnføring av rimelighetsvilkåret, sier Austenå.

Fakta om Arbeiderpartiets asylforslag Ekspandér faktaboks Arbeiderpartiet fremmet tirsdag følgende forslag om endringer i regelverket om mindreårige asylsøkere som kommer alene til Norge og som får midlertidig opphold. * Ap forslår endringer i regelverket som gjør at utlendingsmyndighetene må legge større vekt på unge asylsøkeres sårbarhet. * Utlendingsmyndighetene skal, basert på disse kriteriene, gjør en ny gjennomgang av sakene til enslige mindreårige asylsøkere med virkning tilbake til 1. oktober 2016. * Noen av de såkalte «oktoberbarna» som kom til Norge fra Afghanistan i 2015, er en del av denne gruppen som vil få søknaden behandlet på nytt. * Gjennomgangen av søknadene til denne gruppen enslige mindreårige asylsøkere må ifølge Aps forslag gjøres individuelt, noe som ikke vil bety at alle får varig opphold i Norge, mener Ap. * Formelt skjer dette gjennom at Arbeiderpartiet ber stortingsflertallet pålegge regjeringen å oppheve "Instruks om praktisering av utlendingsloven § 38, jf. utlendingsforskriften § 8-8 - enslige, mindreårige asylsøkere mellom 16 og 18 år som kan henvises til internflukt.» Kilde: NTB

– Ingen løsning for «oktoberbarna»

Ann-Magrit Austenå, generalsekretær i NOAS. Foto: Siv Sandvik / NRK

Afghanistankomiteen setter pris på Stortingets vedtak om at unge afghanske asylsøkeres sak skal vurderes på nytt, men er fortsatt bekymret for ungdommene det gjelder.

– De vil fortsatt være i en svært usikker situasjon i påvente av ny saksbehandling. Vi er bekymret for de negative konsekvensene det å leve i en limbotilværelse kan få for oktoberbarnas psykiske helse, og vi mener det er svært viktig at det settes inn tiltak som ivaretar barnas rettigheter i venteperioden, sier generalsekretær Liv Kjølseth i Afghanistankomiteen i en pressemelding.

Arbeiderpartiets forslag tirsdag handler om at alle enslige asylsøkere mellom 16 og 18 år som er vedtatt returnert til internflukt siden 1. oktober i fjor, skal få saken vurdert på nytt.

– Det er nødvendig med en rask avklaring av hvilke rettigheter som skal ivaretas for barna som nå er fylt 18 år og ikke lenger dekkes av FNs barnekonvensjon, sier Kjølseth.

Jon-Peder Egenæs, generalsekretær i Amnesty. Foto: Amnesty