Opposisjonen om oljehøring: – Helt bananrepublikk

Ble det holdt tilbake informasjon fra Stortinget om verdien av de mulige petroleumsressursene i Barentshavet sørøst? Og råder det en ukultur i oljedepartementet som gjør at Stortinget ikke får informasjonen de trenger?

Dette var nøkkelspørsmålene som kontrollkomiteen på Stortinget håpet å få svar på i dag.

Ansatte i Oljedirektoratet, Olje- og energidepartementet, tidligere oljestatsråder og en varsler var blant dem som ble utspurt om prosessen rundt åpningen av havområdet.

– Det er en del saker der jeg mener å kunne påvise ukultur i departementet og manglende informasjon til Stortinget, sa Rolf Wiborg, tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet under høringen. Foto: Stortinget

Byråkratiet siler hvilken informasjon som kommer til politikerne i oljespørsmål. Det hevdet varsler og tidligere ressursdirektør i Oljedirektoratet Rolf Wiborg.

– Ingen grunn til å tro at det skjer, kontret tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp).

Både han, resten av embetsverket, og nåværende oljeminister Tina Bru (H) avviste at det finnes noen ukultur i byråkratiet.

Økende konfliktnivå

Men svarene gjorde hverken opposisjonen eller miljøbevegelsen rolige.

Politisk kommentator i NRK, Magnus Takvam, beskriver høringen som del av en pågående debatt og et økende konfliktnivå om klima- og oljepolitikken i Norge.

– Den var preget av svært ulike syn på verdivurderingen og kulturen i oljedepartementet.

Flere ganger måtte utspørrerne i kontrollkomiteen minne om at høringen ikke handler om den overordnede norske oljepolitikken.

Takvam sier tidligere oljeminister Ola Borten Moe (Sp) fremstod som veldig offensiv.

– Han gikk hardt ut mot både mediene og miljøbevegelsen, og brukte mye tid på å forsvare gjeldende norsk oljepolitikk.

Tidligere olje- og energiminister Ola Borten Moe (Sp) deltok i høringen i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag. Foto: Hallvard Norum / NRK

Det ble også lagt merke til at Borten Moe argumenterte mot partikollega og tidligere oljestatsråd Åslaug Haga. I høringen fortalte hun at hun møtte en «oljevegg» da hun ville fremme prosjekter om fornybar energi i departementet.

Haga mente kompetansen på fornybar energi var «tynn», noe Borten Moe tilbakeviste på det sterkeste.

– Det var en interessant bekreftelse på de ulike spenningene i Senterpartiet om miljø og klimapolitikken, sier Takvam.

Ikke overbevist

Stortinget fikk all relevant informasjon. Det var budskapet fra både Borten Moe, tidligere oljedirektør Bente Nyland og den nåværende Ingrid Sølvberg.

– Om Stortinget har fått den informasjonen vi skal ha, er det nok Stortinget som vurderer, var svaret fra komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

SVs representant i komiteen, Freddy André Øvstegaard, er ikke overbevist.

– Ola Borten Moe bagatelliserer problemet. I denne saken fantes det andre tall som ga et mindre fordelaktig bilde, som hans departement holdt tilbake.

Freddy André Øvstegaard i SV er ikke tilfreds med svarene han fikk under oljehøringen. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Øvstegaard mener høringen gir grunnlag for å undre seg på om ikke ukulturen i departementet fortsatt eksisterer.

– Jeg opplever et embetsverk i forsvarsposisjon, som bruker mer tid på å komplisere, og ikke svarer ydmykt på Stortingets bekymringer. Etter deres bortforklaringer sitter vi igjen med store, ubesvarte spørsmål.

Saksordfører i komiteen, Terje Breivik (V) vil på sin side ikke komme med sine «ryggmargsmeninger» om Stortinget har fått tilfredsstillende svar eller ikke. Ikke før han har fått tid til å fordøye dagen og komiteen har fått oppsummert. Det skal komiteen etter planen gjøre tirsdag.

Hva er nåverdi? Ekspandér faktaboks Nåverdi brukes til å beskrive hva fremtidige inntekter og utgifter er verdt i dag.

Penger i dag er normalt verdt mer enn penger i fremtiden.

Derfor vil man foretrekke å få inntektene så raskt som mulig, og utgiftene så sent som mulig.

Men oljeprosjekter får typisk utgiftene først og inntektene mange år senere.

En analyse av nåverdi brukes for å se om inntektene i fremtiden er verdt utgiftene i dag.

Hvor mye en fremtidig inntekt er verdt i dag, avhenger av hvilken rente som legges til grunn i nåverdiberegningen.

«Bananrepublikk»

Dommen fra MDG over dagens høring er ikke nådig. Partiets nestleder, Kriss Rokkan Iversen, mener det som kom fram er så hårreisende at «jeg måtte sjekke om jeg så på Stortings-TV eller Netflix».

Nestleder i MDG, Kriss Rokkan Iversen. Foto: Siri Døsen

– Denne saken er jo helt bananrepublikk. Den avdekker en ukultur som svekker tilliten til at staten tar kloke og kunnskapsbaserte beslutninger på folkets og fremtidens vegne. Her har en oljelobotomert stat raust brukt av skattebetalernes penger til å lete etter olje, til tross for at embetsverket visste at den samfunnsøkonomiske risikoen ved dette klimafarlige prosjektet var høy.

MDG mener all videre leteaktivitet og utbygging i Barentshavet sørøst må stanses inntil nye, grundige utredninger er gjennomført.

Høringen kommer etter at NRK fortalte at oljedepartementet visste at oljeleting i Barentshavet sørøst kunne bli et tapsprosjekt, men holdt tilbake utregningen for Stortinget.

Området ble åpnet mens Borten Moe var olje- og energiminister.