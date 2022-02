Oppmoda Stoltenberg om å søke etter omtale i media

Så langt har ikkje Finansdepartementet svart på når i november dei oppmoda Jens Stoltenberg om å søkje på stillinga som sentralbanksjef.

Stillinga vart utlyst 10. november og no fortel departementet at dei oppmoda Stoltenberg til å sende inn søknad like etter dette:

– Stoltenberg vart oppmoda til å søke omtrent midt i november, opplyser kommunikasjonssjef Therese Riiser i Finansdepartementet til NRK.

26. august varsla sittande sentralbanksjef Øystein Olsen at han ville be om gå av før åremålet hans var ute.

I september var Finansdepartementet i gong med å finne kandidatar.

Jens Stoltenberg, som ein aktuell arvtakar, vart nemnt i fleire samanhengar utover hausten. 5. november publiserer DN ein artikkel der avisa viser til anonyme kjelder som hevdar at Stoltenberg har bestemt seg for å takke ja dersom han blir spurt.

Oppmodinga til Stoltenberg kom altså etter at DN skreiv at NATO-sjefen ville takke ja om han fekk tilbod om jobben. Men departementet vil i dag ikkje svare på NRK sitt spørsmål om når dei oppretta kontakt med Stoltenberg for første gong eller kven i embetsverket som tok kontakt med ham.

Kommunikasjonssjef Therese Riiser seier arbeidet med å finne ny sentralbanksjef starta rett etter at Øystein Olsen bad om å få gå av før åremålet hans gjekk ut.

– Det er rett at vi var i kontakt med fleire potensielle kandidatar allereie i september, men vi går ikkje inn på kven det var, skriv Riiser i ein e-post til NRK.

Vil sjå tidslinje

Saka blir tema når den mektige kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget møtes i morgon, tysdag.

Venstre sin representant i komiteen, Grunde Kreken Almeland, meiner dei nye opplysningane synleggjer at regjeringa må kome med fleire avklaringar.

– Heilt klart. Vi meiner regjeringa må leggje fram ei grundig tidslinje for heile prosessen. Det er nødvendig å finne ut kor tid dei ulike avgjerdslene blei fatta og kven i regjeringa som var involvert, seier Almeland.

Venstres Grunde Kreken Almeland meiner regjeringa må leggje fram ei fullstendig tidslinje over prosessen for Stortinget. Foto: Leif Rune Løland / NRK

Venstre-representanten meiner kontrollkomiteen allereie i morgon må samle seg om ei rekke spørsmål til regjeringa.

– Vi må starte med dei største og mest opplagde spørsmåla. Kravet om ei tidslinje er eit av dei. Kor tid utlysingsteksta blei endra og kvifor det skjedde, er eit anna spørsmål. Det blir også nødvendig å spørje om habiliteten til regjeringa sine representantar. Fleire av dei har jo ulike bindingar til Stoltenberg, seier Almeland.

Krev gransking

Som NRK kunne fortelje i førre veke vil fleire parti stille spørsmål til regjeringa og finansminister Trygve Slagsvold Vedum om utnemninga av Stoltenberg som ny sentralbanksjef.

Jens Stoltenberg fikk kritiske spørsmål om AP-medlemskap og politiske bindinger under spørsmålsrunden etter han ble utnevnt som ny sentralbanksjef. Du trenger javascript for å se video. Jens Stoltenberg fikk kritiske spørsmål om AP-medlemskap og politiske bindinger under spørsmålsrunden etter han ble utnevnt som ny sentralbanksjef.

Allereie før helga konkluderte Framstegspartiet med at saka bør granskast. I første runde vil partinestor Carl I. Hagen ta saka til kontrollkomiteen, der han sjølv er partiets representant.

Han har teikna ned heile 15 konkrete spørsmål framfor kontrollkomiteen sitt møte i morgon.

Frp-nestor Carl I. Hagen vil ha svar på ei rekke spørsmål. Foto: Javad Parsa / NTB

– Stortinget må få svar på om regjeringa har lagt positiv vekt på Stoltenbergs partipolitiske karriere som finansminister, næringsminister og statsminister eller om det ikkje er gitt vekt, seier Hagen.

Blant det han vil vite, er om Vedum sjølv har hatt samtaler om utnemninga med enkeltpersonar i departementet, som var med på å utarbeida innstillinga som finansministeren sidan fekk til handsaming.

Trygve Slagsvold Vedum Partileder i Senterpartiet og finansminister

Har som finansminister ansvaret for å ansette ny sentralbanksjef

Får en anbefaling av embetsverket i Finansdepartementet før ansettelsen Jonas Gahr Støre Norges statsminister og partileder i Arbeiderpartiet

Nær venn og tidligere partikollega av Jens Stoltenberg

Har erklært seg inhabil i ansettelseprosessen Knut Brundtland Sjef i meglerhuset ABG Sunndal Collier. Beskrives som en nær venn av Jens Stoltenberg og Jonas Gahr Støre

Sønn av tidligere statsminister og Ap-leder Gro Harlem Brundtland

Har arrangert to middager hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema Nicolai Tangen Sjef i Oljefondet

Inviterte med seg topper fra politikk, næringsliv og akademia på USA-tur før han søkte jobben i Oljefondet. Knut Brundtland var blant gjestene han sponset reisen for

Var til stede på en av middagene hvor Stoltenbergs kandidatur ble tema

Tajik: Ikkje noko i vegen

Kva slags kontakt Stoltenberg sjølv har hatt med leiande folk i Arbeidarpartiet undervegs i prosessen, vil bli eit tema for kontrollkomiteen. Fredag gjorde Stoltenberg sjølv det klart at han også hadde prata med Ap-nestleiar Hadia Tajik om saka, ved to ulike høve i haust.

– Det relevante å vite om disse samtalane er at eg gav uttrykk for at det ikkje var noko i vegen for at han kunne søkje stillinga, og at eg ville ta denne informasjonen til etterretning, oppgjer Tajik i eit skriftleg svar til NRK.

– Eg gav også uttrykk for at det var ryddig at han heldt kontakten med Finansdepartementet dersom han søkte. Kommunikasjon internt i partiet eller i regjeringa kjem eg ikkje til å dele, held ho fram.

Hadia Tajik kjenner Stoltenberg godt frå før, ikkje minst frå tida dei satt sammen i regjering. Foto: Åserud, Lise / NTB scanpix

NRK har også spurt LO-leiar Peggy Hessen Følsvik og Aps partisekretær Kjersti Stenseng om kva kontakt dei eventuelt har hatt med Stoltenberg undervegs.

– Eg las om det i media og har ikkje hatt nokon kontakt med Jens, bortsett frå at eg sende ei gratulasjonsmelding på SMS etter at utnemninga blei kjend på fredag, seier Følsvik.

Stenseng seier heller ikkje ho har hatt dialog med Stoltenberg om saka, og at ho først fekk vite at han var kandidat då han stadfesta det sjølv i desember.

Hva gjør Norges Bank? Ekspandér faktaboks Norges Bank skal blant annet holde styr på pengemengden i landet, og holde prisveksten på ting du kjøper i sjakk med pengepolitikken.

I tillegg er én av hovedoppgavene å sørge for finansiell stabilitet, sammen med Finansdepartementet og Finanstilsynet. Sammen skal de forebygge at norsk økonomi havner i alvorlig trøbbel.

I motsetning til i andre land, vil sentralbanksjefen i Norge også få en spesiell oppgave som styreleder for Statens pensjonsfond utland.

Sentralbanksjefen er øverst ansvarlig for alt dette, og er derfor én av landets mektigste personer.

Fordi beslutningene skal sørge for at økonomien holder stø kurs over tid, skal sentralbanken være uavhengig av politikere, som jobber etter mer kortsiktige mål.

Regjeringen kan ikke bestemme hva Norges Bank skal gjøre, med mindre en svært uvanlig situasjon oppstår.

– Skulle berre mangle

Komiteens leiar Peter Christian Frølich frå Høgre slo i Politisk kvarter måndag fast, at det er heilt naturleg at saka kjem til behandling.

– Kva politisk univers er ein i om ein ikkje ser interessa av at ei Ap-leia regjering oppmodar ein tidlegare Ap-statsminister til å søke jobben, ein av dei viktigaste posisjonane i Noreg, utan at kontrollkomiteen skal stille spørsmål. Det skulle berre mangle, sa han.

KONTROLLSJEF: Komiteleiar Peter Christian Frølich (H) vil ha alle kort på bordet: – Hovudspørsmålet er om dette har vore ei prosess som var avklart på førehand. Foto: Wilhelm Sverdvik

Dette har skjedd Middag med venner Finanstopp Knut Brundtland inviterer på middag. På gjestelisten er oljefondsjef Nicolai Tangen og NATO-sjef Jens Stoltenberg, i tillegg til de tre mennenes nære familiemedlemmer. Sentralbanksjef Øystein Olsen har enda ikke offentlig annonsert planer om å gå av med pensjon. Men jobben hans diskuteres på middagen, bekrefter deltakerne til Aftenposten. Ifølge avisen har Tangen og Stoltenberg tidligere diskutert toppjobben i Norges Bank da de møttes på et fly noen måneder tidligere. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Enda en middag Nok en middag hos Knut Brundtland. Denne gangen er det Ap-leder Jonas Gahr Støre og oljefondsjef Nicolai Tangen som er invitert, ifølge TV 2. Også her diskuteres sentralbanksjefjobben – fortsatt uten at Norge trenger ny sentralbanksjef. Til TV 2 skriver Støre, som på det tidspunktet hadde en lang valgkamp foran seg, at Tangen tok opp Stoltenberg i forbindelse med diskusjonen om stillingen. - Jeg sa da ifra at hvis Arbeiderpartiet vant valget og vi kom i regjeringsposisjon ville jeg i så fall være inhabil om Stoltenberg skulle være aktuell. Deretter ble det ikke snakket mer om, skriver Støre i e-posten til kanalen. Foto: Terje Pedersen / NTB

Olsen melder sin avgang Det blir offentlig kjent at mannen som har ledet Norges Bank siden 2011, Øystein Olsen, trekker seg som sentralbanksjef. Samme dag får han ifølge Aftenposten en telefon fra tidligere statsminister og NATO-sjef Jens Stoltenberg. NATO-sjefen vil diskutere hva jobben som sentralbanksjef innebærer. Tiden hans i NATO er snart forbi. Siden skal Stoltenberg ringe Olsen tre ganger til for å snakke om stillingen. Foto: Berit Roald / NTB

Spekulasjoner i fleng I media begynner spekulasjonene om hvem som skal overta roret etter Øystein Olsen. Visesentralbanksjef Ida Wolden Bache trekkes fram som en soleklar kandidat. Det gjør også Jens Stoltenberg. Politiske kommentatorer i flere aviser og økonomer er positive til Stoltenberg. Opposisjonspolitikere mener han er for nær sittende regjering. I løpet av november tar Finansdepartementet kontakt med både Stoltenberg og Wolden Bache, og oppfordrer dem til å søke på stillingen.

Støre sier seg inhabil Statsminister Jonas Gahr Støre sier til Dagens Næringsliv at han er inhabil dersom vennen Jens Stoltenberg søker jobben som sentralbanksjef. - Vi kjenner hverandre godt, og det er helt klart for meg at jeg ikke kan delta i noen deler av behandlingen av en slik sak, om det skulle bli aktuelt, sier Støre til avisen. Foto: Lise Åserud / NTB

Stillingen lyses ut Jobben som sentralbanksjef lyses ut. «Vi søker en sterk og samlende leder. Sentralbanksjefen skal ha faglig autoritet og relevant ledererfaring fra komplekse organisasjoner. Sentralbanksjefen må være en god formidler, fremstå med stor troverdighet og kunne representere Norges Bank nasjonalt og internasjonalt», står det i utlysningen. Foto: Vidar Ruud / NTB

Stoltenberg på søkerlista Søkerlista til sentralbanksjefjobben offentliggjøres. Jens Stoltenberg er på lista, og uttaler at han er motivert til jobben. Han sier Finansdepartementet har avklart at hans tidligere karriere og nære vennskap med statsministeren ikke er en hindring for jobbsøknaden. På Stortinget er ledende politikere fra både venstre- og høyresiden kritiske til Stoltenbergs ambisjoner. Foto: Jarl Fr. Erichsen / NTB

Støre unnlater å nevne Stoltenberg-kontakt Jonas Gahr Støre stiller til intervju med NTB, og de snakker om sentralbanksjefjobben. Han forklarer at han aldri har diskutert stillingen med sin tidligere partifelle og venn Jens Stoltenberg. Dette stemmer ikke helt. Temaet ble tatt opp, men de diskuterte det ikke på grunn av Støres stilling, vedgår han senere.

Ber om habilitetsvurdering Finansdepartementet har bedt lovavdelingen i Justis- og beredskapsdepartementet om å vurdere Jens Stoltenberg som søker til jobben som sentralbanksjef, skriver Dagens Næringsliv.

Justisdepartemenet: Stoltenberg ikke inhabil Lovavdelingen i Justisdepartementet offentliggjør vurderingen sin av Jens Stoltenbergs habilitet. De kommer fram til at Stoltenberg ikke vil være inhabil dersom han blir sentralbanksjef. I vurderingen skriver departementet at beskrivelsene de har fått om Stoltenberg og Støres vennskap er knappe, både på det personlige og det yrkesmessige planet. De vurderer ikke habiliteten til Støre eller andre regjeringsmedlemmer.

Solberg: - Økende uro Erna Solberg (H) uttaler bekymring for sentralbankens uavhengighet, dersom Stoltenberg blir sentralbanksjef. Og Frp krever at finansministeren kommer på banen og svarer på spørsmål om egen kontakt med Stoltenberg. På dette tidspunktet har både Rødt, SV, Venstre, Høyre og Frp i en eller annen form uttrykt skepsis og bekymring knyttet til Stoltenbergs kandidatur.

Varsler sak i kontrollkomiteen Flere partier vil løfte ansettelsen av ny sentralbanksjef til kontrollkomiteen på Stortinget, uavhengig av om den nye sentralbanksjefen heter Jens Stoltenberg eller Ida Wolden Bache. – Dette er en sak av stor viktighet og offentlig interesse. Det vil være naturlig og helt nødvendig at kontrollkomiteen får lufte spørsmål og bekymringer, sier komité-leder Peter Frølich fra Høyre.

Svara frå Vedum til komiteen vil avgjere om ein går vidare og opnar ei såkalla kontrollsak. Det betyr i første runde høyringar, som igjen kan føre til kritikk eller mistillitsforslag frå Stortingets side. Men det er i dag langt fram dit.

– Dette er jo ei omdiskutert sak, vi må vel seie at den har vore kontroversiell. Det er mange ubesvarte spørsmål. Så vi kan ikkje utelukke at dette er typisk ei slik sak som endar som kontrollsak, seier Frølich.