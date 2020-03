Oljefondssjefen med bånd til skatteparadis – Forventer redegjørelse

Etter flere måneders jakt etter Yngve Slyngstads etterfølger som sjef for Oljefondet, ble Nicolai Tangen torsdag presentert som ny sjef for Oljefondet. Tangen kommer fra jobben som leder for hedgefondet Ako Capital.

Fondene i Ako Capital er registrert på Cayman-øyene, som er kjent for å være et skatteparadis. I tillegg har Tangen selv milliarder i landet gjennom stiftelsen Ako Foundation. Tangen bryter alle båndene til Ako Capital når han nå bytter jobb, og opplyser at han må betale skatt av formuen når han flytter hjem.

Bindingene til skatteparadiset får finanspolitisk talsperson i SV, Kari Elisabeth Kaski, til å reagere. Hun forventer en redegjørelse i saken.

– Skatteparadis inngår i et system som undergraver samfunn i hele verden. Inkludert Norge. De er en trussel mot det internasjonale økonomiske systemet. Man kan tjene penger på å være der. Det er lovlig å være der. Men det er moralsk galt å være der.

Dagens Næringsliv omtalte saken først.

Vil ha redegjørelse

Arbeiderpartiet forutsetter at hovedstyret i Norges Bank gjorde en grundig vurdering av Tangens samlede kvalifikasjoner da de ansatte ham.

– Vi vil vurdere ham på bakgrunn av jobben han gjør som sjef for Oljefondet, og legger til grunn at han ikke har noen interessekonflikter når han tiltrer i den jobben, sier Eigil Knutsen, som sitter i finanskomiteen for Ap.

Visesentralbanksjef, Egil Matsen, opplyser til NRK at de kjent med at de fondene som forvaltes av AKO Capital er registrert på Cayman-øyene.

«Dette er vanlig blant britiske fond. Investorene i disse fondene må betale skatt for investeringene i sine hjemland. Norge har skatteavtale med Cayman», skriver han i en e-post.

Vil betale skatt

På spørsmål om hvilken kunnskap Norges Bank har hatt om hvem Tangen har forvaltet penger for gjennom AKO Capitals klienter knyttet til Cayman Island, svarer Matsen følgende:

«Vi er også kjent med hvem som er de største investorene i AKO Capitals fond. Dette er store og respektere institusjoner, herunder noen norske».

NRK var i 22-tiden torsdag kveld i kontakt med presseavdelingen til Oljefondet. De sier at Tangen ikke har anledning til å kommentere saken i kveld, men vil komme tilbake med svar i morgen. Han har heller ikke besvart DN spørsmål fra tidligere på kvelden.

På torsdagens pressekonferanse sa Tangen at han vil skatte av formuen, som i dag ligger i stiftelsen.

– Det skulle bare mangle at han skatter av dette. Og etter dette føler jeg at Tangen har mye å bevise. Oljefondet må under ham gå i front for å bekjempe skatteparadis, og bidra til å få bukt med den internasjonale skyggeøkonomien, sier Kaski.