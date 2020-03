– Det er en fantastisk ære å få ta over ledelsen av Oljefondet, og et stort ansvar å passe på Norges og alle deres sparepenger, sier Tangen på link fra London der han jobber til daglig.

Han beskriver seg selv som en som alltid har vært opptatt av finans.

– Jeg er en beskjeden sørlending og har vært interessert i finans siden jeg var liten gutt. Jeg gikk med avisen og solgte blomster på restauranter og puttet pengene i aksjemarkedet, sier Tangen.

– Dette er ikke bare drømmejobben min, det er guttedrømmen min, sier Tangen.

Han vil etter planen tiltre stillingen i begynnelsen av september.

Tangen er født i 1966 og har økonomiutdannelse fra Wharton School of Finance og mastergrader i kunsthistorie fra Courtauld Institute of Art og organisasjonspsykologi fra London School of Economics. I tillegg har han gått Forsvarets russiskkurs.

De siste 28 årene har Tangen bodd i London. Han vil flytte hjem, skatte til Norge og ha Oslo som arbeidssted når han begynner i jobben som Oljefondets toppsjef, opplyser Norges Bank.

Forvalter med milliard-suksess

Tangen leder i dag forvaltningsselskapet AKO Capital i London, et selskap han selv startet i 2005. Navnet AKO består av forbokstavene til Tangens tre barn. AKO Capital forvalter rundt 17 milliarder dollar og har om lag 70 ansatte. Pengene forvaltes på vegne av universiteter, veldedige stiftelser og familieselskaper.

Forvaltningen til AKO har tidvis gjort det langt bedre enn det generelle markedet, og Tangen har flere år hatt lønn og suksesshonorarer på mange hundre millioner kroner.

Gjennom årenes løp har han bygget opp en milliardformue. Ifølge Dagens Næringsliv har han tjent 7,2 milliarder kroner siden 2005.

Tangen sier alle bånd til AKO vil brytes når han begynner i Oljefondet.

Nicolai Tangen er for øvrig også utdannet kokk, og sier finansforvaltning har mye til felles med det å stå på kjøkkenet:

– Man er liksom ikke bedre enn den siste pannekaka, sier han.

Står bak omstridt kunstprosjekt

GLAD I KUNST: Her viser Nicolai Tangen fram et bilde av Rolf Nesch som han har skrevet masteroppgave om. Foto: Johan E. Bull

Tangen er også kjent som kunstsamler, og han har donert en stor samling verdt flere hundre millioner kroner til Kristiansand kommune – noe som har ført til rabalder i fødebyen.

Grunnen er at kunstsamlingen etter planen skal få plass i en ombygd kornsilo, et prosjekt som er beregnet å koste over 600 millioner kroner. Regningen skal deles mellom kommunen, fylkeskommunen, staten og Tangen selv, men mange mener fellesskapet tar en altfor stor del av kostnadene.

IKKE BILLIG: Å bygge om denne siloen til kunstmuseum skal etter planen koste over 600 millioner kroner. Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Kritikere har hevdet at Tangen i praksis får stilt ut samlingen sin på hovedsakelig det offentliges regning.

– Jeg trodde jeg skulle gjøre noe som var hyggelig. At det skulle bli så mye rabalder, hadde jeg aldri trodd, har Tangen tidligere sagt til NRK om saken.

Protestene har vært høylytte, og prosjektet regnes som en av hovedgrunnene til at Vidar Kleppe og hans parti Demokratene ble Kristiansands tredje største etter lokalvalget i fjor.

Demokratene hadde sammen med Tverrpolitisk Folkeliste tatt tydelig standpunkt mot prosjektet.

Her viser Nicolai Tangen fram noen av bildene sine og kommenterer striden om Kunstsiloen. Du trenger javascript for å se video. Her viser Nicolai Tangen fram noen av bildene sine og kommenterer striden om Kunstsiloen.

Sentralbanksjefen ikke i tvil

Sentralbanksjef Øysten Olsen sier banken hadde mange sterke kandidater på blokka, både menn og kvinner, men at når hovedstyret tok sin beslutning for to dager siden, var hovedstyret ikke i tvil.

SIKKER: Sentralbanksjef Øystein Olsen sier hovedstyret i Norges Bank ikke var i tvil om at Nicolai Tangen er den rette til å lede Oljefondet videre. Foto: Ørn E. Borgen / NTB scanpix

– Han har god rolleforståelse, han har gode lederegenskaper og er analytisk sterk, sier Olsen.

Han trekker også fram at Tangen har lyktes med å skape en prestasjonskultur, og at han har en sterk motivasjon for stillingen:

– Han har gode refleksjoner rundt hvordan han i dialog med våre politiske myndigheter, hovedstyret og ikke minst i samarbeid med NBIMs mange dyktige medarbeidere, vil organisere og videreutvikle fondet, sier Olsen.

Avtroppende sjef Yngve Slyngstad har møtt Tangen mange ganger i profesjonell sammenheng, og Tangen har holdt foredrag om forvaltning på konferanser arrangert av Norges Bank.

– Nicolai Tangen er usedvanlig engasjert, kunnskapsrik og innsiktsfull investor, sier Slyngstad.

Han mener ansettelsen er noe fondets ansatte kommer til å sette stor pris på.