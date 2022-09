Oljefondet setter mål om netto nullutslipp innen 2050 for alle selskapene vi er investert i. Det går frem av fondets klimahandlingsplan, som ble lagt frem tirsdag morgen.

– Det er en veldig konkret og spesifikk handlingsplan, sa fondets sjef Nicolai Tangen da han la frem planen.

– Vi setter et mål om netto nullutslipp senest innen 2050 til alle selskapene. Vi vil drive dem aktivt mot dette målet, sier eierskapsdirektør i oljefondet, Carine Smith Ihenacho.

Handlingsplan som ble lagt frem tirsdag er en oppfølging av de nye retningslinjene på klima som Stortinget kom frem til tidligere i år.

Skal satse på «verstingene»

Nicolai Tangen og Carine Smith Ihenacho før fremleggelsen av handlingsplanen. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Fondet har i dag eierandeler i rundt 9000 selskaper i 70 land. I dag er det bare rundt 10 prosent av selskapene som har et mål om nullutslipp.

174 av 9000 selskapene står for rundt 70 prosent av utslippene i fondets investeringsportefølje.

I første omgang vil fondet aktivt gå inn for å påvirke disse selskapene, heter det i handlingsplanen.

– Fondet kan også komme med egne forslag på generalforsamlinger, sier leder for eierskap Wilhelm Mohn

Så langt har oljefondet solgt seg ut av fire selskaper på grunn av utslippene deres. Nå sier Smith Ihenacho at de kan komme til å selge seg ut flere.

To grunnleggende spørsmål

Oljefondets klimahandlingsplan ble lagt frem tirsdag morgen. Foto: Kristine Ramberg Aasen / NRK

Grunnleggende sett tar handlingsplanen for seg to helt forskjellige spørsmål:

Hvordan skal oljefondet bidra til å dempe klimakrisen?

Hvordan skal oljefondet unngå at det taper penger på grunn av klimakrisen?

Fondet mener selv at de to hensynene ikke er i konflikt med hverandre.

– Vi tenker at det arbeidet vi gjør nå er viktig for fondets langsiktige avkastning, sier Smith Ihenacho.

Tangen legger til at han heller ikke tror at dette vil føre til lavere inntjening på kort sikt.

– En god start

Fagsjef Christian Eriksen i Bellona sier at handlingsplanen er et nytt steg for oljefondet som ledende investor globalt på de store utfordringene i vår tid.

– Dagens handlingsplan viser at de er seriøse i sin oppgave om langsiktig verdiskaping, for det er fortsatt altfor mange selskaper med store utslipp som tenker kun kvartalsresultater og neste års bonus, sier fagsjef Christian Eriksen i Bellona.

Samtidig mener Bellona at det avgjørende blir hvordan fondet faktisk setter planen ut i livet, og hvilke sanksjoner som møter selskaper som ikke lever opp til forventningene.

– Det er svært viktig at NBIM også varsler at de vil se nøye på blant annet karbonprising og bruk av klimakvoter, for her er det mye grønnmalt søppel, sier Eriksen.