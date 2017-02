Oljefondet gikk 447 milliarder i pluss

Aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent.

– Hovedstyret er tilfreds med at avkastningen både i 2016 og over tid har vært god, sier Øystein Olsen, som er leder for hovedstyret i Norges Bank.

Dette er en forbedring fra 2015, da oljefondet gikk med 334 milliarder kroner i overskudd.

– Dette året har gått bedre enn vi forventer at det vil gå framover, sier oljefondets sjef Yngve Slyngstad.

Aksjer går godt

Rapporten for 2016 viser at aksjeinvesteringene ga en avkastning på 8,7 prosent og dermed drar resultatet opp, mens avkastningen på renteinvesteringene var 4,3 prosent i fjor.

– Avkastningen i 2016 var preget av fallende internasjonale renter i første halvår og sterke aksjemarkeder i andre halvår. Året startet med uro i markedene og usikkerhet rundt utviklingen i Kina, sier Slyngstad i en kommentar til rapporten.

– De første tre ukene var de globale aksjemarkedene ned 10 prosent. Markedene stabiliserte seg i løpet av året, og fondet fikk nok en gang en god aksjeavkastning, legger han til.

NORGES BANK: Leder av hovedstyret i Norges Bank Øystein Olsen og leder av Statens pensjonsfond utland Yngve Slyngstad presenterer årsrapporten for 2016. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

Svakt 2015

I 2015 var avkastningen på 2,7 prosent, og langt lavere enn i «gullårene» 2012–2014 da den årlige avkastningen var på 12 prosent i snitt.

I fjor advarte sjef Yngve Slyngstad om at et turbulent aksjemarked vil sette framtidig avkastning i fare og påføre Norge tap.

– 2015 har vært et urolig år med negative renter, valutauro, fallende oljepris og svekkede forventninger til veksten i fremvoksende markeder, sa Slyngstad da resultatet ble lagt fram for ett år siden.

Men etter et sterkere 2016 er fondet nå oppe i 7.510 milliarder kroner ved utgangen av fjoråret. 62,5 prosent var investert i aksjer, 34,3 prosent i rentepapirer og 3,2 prosent i eiendom.