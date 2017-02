Sentralbanksjefen advarer likevel mot økt oljepengebruk

Regjeringen kom i dag sentralbanksjefen i forkjøpet. Få timer før Øystein Olsen nå klokken 18 holder sin årlige tale til landet elite i Norges Banks speilsal, kunngjorde stats – og finansministeren at de skal endre handlingsregelen.

Olsen mener justeringen er fornuftig, men er likevel på vakt.

– En videre opptrapping av pengebruken fra dagens nivå vil være dristig, selv om fondet skulle vokse videre, sier Olsen i en kommentar til justeringen.

For dersom Oljefondet fortsetter å ese ut, vil politikerne fremdeles ha rom til å bruke stadig mer penger – uten å bryte den nye treprosentregelen Olsen selv foreslo allerede i 2012.

Håper på kraftig brems

Først fem år senere – og etter at regjeringen har brutt alle rekorder i oljepengebruk – er altså sjefen for Norges Bank bønnhørt.

Men at det nå ikke blir anledning til å tappe Oljefondet for mer enn tre prosent årlig, er ikke nødvendigvis tilstrekkelig, antyder sentralbanksjefen i et intervju med NRK før regjeringens endringer torsdag ettermiddag.

– Perioden med økt bruk av oljepoenger langs en prosentregel, bør nå være over. Forventet avkastning er nå tre prosent, eller kanskje enda lavere, sier Olsen til NRK.

– Så egentlig er handlingsregelen litt avleggs?

– Det kan du godt si. Jeg bruker ikke akkurat de ordene selv, men jeg sier tydelig at perioden med økt bruk av oljepenger er over, selv om fondet skulle vokse videre. Så vil det være dristig å følge prosentregelen til et enda høyere nivå på oljepengebruken.

Bruker 8 prosent av BNP

I dagens tale, vil Olsen også påpeke at politikerne har hatt romslige kår de siste årene. Sentralbanksjefen påpeker at det er mange måter å måle pengebruken på – ikke bare handlingsregelen.

– I år vil om lag en femdel av statens utgifter dekkes av en overføring fra fondet. Nivået på bruk av oljepenger har nådd åtte prosent av verdiskapingen for Fastlands-Norge (...) Vi kan ikke lenger basere oss på at oljefondet vil fortsette å vokse som andel av økonomien, står det i manuset Olsen i dag leser opp.

Det er foreløpig ikke kjent når regjeringen varslet Norges Bank om at den ville annonsere en justering av handlingsregelen – bare timer før sentralbanksjefens årstale.

Da Olsen lanserte forslaget i årstalen i 2012, ble den kontant avvist av daværende statsminister Jens Stoltenberg (Ap) allerede i takk for maten-talen samme kveld.