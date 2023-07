Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) innrømmer brudd på regjeringens habilitetsregler, etter aksjekjøp i våpenselskapet Kongsberg Gruppen. Han sier han også har brutt regjeringens retningslinjer for aksjehandel, skriver E24.

Borten Moe sier han brøt regjeringens habilitetsregelverk da han i januar deltok på et regjeringsmøte om en milliardkontrakt til ammunisjonsprodusenten Nammo.



Uken før kjøpte Borten Moe aksjer for over 400.000 kroner i våpen- og teknologikonsernet Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen eier indirekte 25 prosent av Nammo, gjennom den finske våpenleverandøren Patria.

Kaller det pinlig

– Det er en alvorlig sak, det er en pinlig sak, og det er en sak som gjør at det kommer til å settes spørsmålstegn ved min integritet spesielt, og helt sikkert regjeringen sin, sier Ola Borten Moe til E24.

Regjeringsmedlemmene skal vise «stor aktsomhet» med aksjer. De skal ikke eie eller handle med aksjer hvis det kan «være egnet til» å svekke tilliten til statsråden, regjeringen eller departementene.

Han sier han ønsker å fortsette som statsråd, men at det forutsetter at han har tillit.

Tidligere denne uken stilte E24 en rekke spørsmål til Borten Moe om et aksjekjøp han gjorde i Kongsberg Gruppen 5. januar i år. Da kjøpte han aksjer for 415.000 kroner i våpenselskapet, gjennom sitt heleide selskap Skjefstad Vestre AS.

En uke senere, 13. januar, annonserte regjeringen at de ville inngå en kontrakt om kjøp av ammunisjon for inntil 2,6 milliarder kroner fra Nammo på Raufoss. Det var den største kontrakten i Nammos historie.

– Svekker Støre

– Dette fremstår som en svært alvorlig sak. Handler både om brudd på habilitetsreglene, men også om disse aksjereglene som gjelder for statsråder, som er strenge. Det er kommet spørsmål om personlig vinning, som blir hengende i lufta, sier politisk kommentator i NRK, Tone Sofie Aglen.

Hun mener dette ikke bare er en kraftig ripe i lakken for Moe, men også for statsminister Jonas Gahr Støre.

– Det fører til en omdømmesvikt for Støres regjering, for dette er grunnleggende for tilliten til politikerne. Det etterlatte inntrykket er at regjeringen ikke har hatt helt kontroll, sier Aglen.

– Dette skjer etter at to statsråder allerede har vært i trøbbel, og en statsråd måtte på gå grunn av en habilitetssak, som nok framstår mindre alvorlig sammenliknet med denne.

Listhaug reagerer

– Det er skuffende at Borten Moe som erfaren statsråd gjør denne type feil. Dette fremstår som nok en alvorlig sak, der statsråder ikke skjønner sin egen rolle. Det burde være elementært at man ikke kan drive med aksjehandel i et selskap og samtidig være med på å behandle saker om det samme selskapet i regjering, sier Frp-leder Sylvi Listhaug til NRK.

Hun mener at nok en slik sak svekker Støre som regjeringssjef.

– Det er pinlig å se hvor amatørmessig regjeringen fremstår når det gjelder helt grunnleggende spilleregler, enten det er snakk om habilitet eller aksjehandel. Dette stiller nok en gang Jonas Gahr Støre som leder for denne regjeringen i et underlig lys, sier Listhaug.

Trettebergstuen måtte gå av

Flere regjeringsmedlemmer har vært i habilitetsuvær denne sommeren. Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga blant annet styreverv til en venn, og måtte svare i Stortinget.

Kulturminister Anette Trettebergstuen (Ap) utnevnte og foreslo personer hun er inhabil overfor, også etter en advarsel fra departementet. Hun trakk seg som statsråd.

Statsminister Jonas Gahr Støre mener det er stor forskjell på de to sakene.

– Det er vesentlige forskjeller mellom Trettebergstuens sak og Brennas sak. Brennas sak er alvorlig, men er av en annen karakter enn det vi har sett i Trettebergstuens sak, sa Støre.