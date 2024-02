Økonomisk optimisme: – Begrenset hvor mye ære man kan ta for dette

– Vi ser at forventningene har styrket seg litt. Man er mer positiv til fremtiden.

Det sier Martin Blomhoff Holm, postdoktor ved økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo.

Han viser til Finans Norges Forventningsbarometer for første kvartal 2024.

Nordmenns forventninger til egen og landets økonomi måles hvert kvartal, og november i fjor var et bunnpunkt.

Men nå har det skjedd et stemningsskifte.

Selv om den økonomisk selvtilliten fortsatt er på et historisk lavt nivå, er det nå langt flere som er optimistiske enn pessimistiske til egen økonomi det kommende året.

Holm peker på at den internasjonale økonomien går bedre enn fryktet.

– Det ser litt lysere ut enn for en tid tilbake. Den globale inflasjonen ser ut til å komme noe under kontroll.

Mener politikken virker

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) mener vi nærmer oss et positivt vendepunkt i norsk økonomi og sier det er godt å se at folk begynner å få troen tilbake igjen.

– Den økonomiske politikken til regjeringen fungerer, slår han fast.

Næringsminister Jan Christian Vestre sier regjeringens finanspolitikk har virket. Foto: John-André Samuelsen / JOHN-ANDRE SAMUELSEN

Vestre viser til at regjeringen har ført en forsvarlig finanspolitikk og vært forsiktige med oljepengebruken.

– Vi har gjennom denne tiden klart å holde inflasjonen lavere enn i veldig mange andre land.

– Det har selvfølgelig kostet litt. Vi har måttet utsette noen av våre valgløfter. Vi har gjort tøffe prioriteringer, men nå begynner vi å få betalt, sier næringsministeren fornøyd.

Internasjonale årsaker

At det er norsk politikk som gjør at fremtiden ser lysere ut, er ikke økonomen enig i.

– Det er i veldig stor grad internasjonale forhold, understreker Holm.

Han viser til at inflasjonen er på vei ned i USA og i eurosonen og at det ikke ser ut til å bli noen stor krise utenlands.

At næringsministeren begrunner optimismen i regjeringens politikk, mener han er forståelig, men feil.

– Det er begrenset hvor mye ære man kan ta for dette.

Økonom Martin Blomhoff Holm mener de lysere tidene ikke primært skyldes norsk politikk. Foto: ISMAIL BURAK AKKAN / NRK

Vestre er enig med økonomen i at det som skjer internasjonalt, har betydning.

– Samtidig er finanspolitikken viktig, mener han.

Han fastholder at en ansvarlig politikk har bidratt til at Norge har kommet seg gjennom den urolige, økonomiske tiden.

– Tar ikke du nå æren for en internasjonal trend?

– Nei. Vi påpeker bare at det at vi fører en ansvarlig økonomisk politikk og ikke har brukt oljepenger over evne, også har bidratt til at inflasjonen har vært lavere enn i mange andre land.

Nå håper næringsministeren at folk flest får bedre råd.

– Og at vi sannsynligvis nå nærmer oss rentetoppen. Det er veldig godt nytt for både norske familier og for norske bedrifter.