– Han nekter straffskyld og har forklart seg om en jakt som primært har foregått i utlandet, der det ikke er ulovlig, sier advokat Morten Furuholmen.

Han er forsvarer for en av de to mennene som politiet mener har vært mest sentrale i gruppen av tiltalte hundeeiere.

Trente opp hundene til blodsport

Økokrim slo til mot et samboerpar fra Buskerud og et samboerpar fra Østfold i desember 2015, der de tok beslag i både hunder og i videomateriale, blant annet av villsvinjakt med hund og kniv i Frankrike.

Nå er de to parene tiltalt for brudd på dyrevelferdsloven, viltloven, hundeloven, våpenloven og matloven. To andre menn er også tiltalt for å ha spilt en noe mindre rolle i saken.

VALPER: Videoklippene viser at hundene blir trent til å angripe og bite seg fast i dyr fra de er veldig små. I dette tilfellet slippes de løs på en gris. Du trenger javascript for å se video. VALPER: Videoklippene viser at hundene blir trent til å angripe og bite seg fast i dyr fra de er veldig små. I dette tilfellet slippes de løs på en gris.

– Dette er noe vi overhodet ikke ønsker i samfunnet vårt, man trener opp hunder til en type blodsport der man bruker hundene til å angripe dyr. Det er farlig for dyrene det gjelder, men også for jakthundene selv, sier statsadvokat i Økokrim, Inge Svae-Grotli til NRK.

Farlige for dyr og mennesker

De fleste av de 18 hundene politiet tok med seg fra de to hundeholdene er av rasen amerikansk bulldog. Rasen er ikke ulovlig i Norge, men blir ikke anerkjent av Norsk Kennel Klub.

Mange har blitt avlivet eller omplassert, men politiet etterlyser fortsatt fire hunder som har forsvunnet.

Dette er noen av de amerikanske bulldogene til de tiltalte. De ble stjålet fra en kennel i påvente av vedtak om avliving, og Økokrim mener de kan utgjøre en fare også for mennesker. Foto: Politiet

Ifølge politiet har eierne systematisk avlet og trent opp hundene til å bli aggressive, noe som har gjort hundene farlige og ukontrollerbare. I tiltalen er det også beskrevet juks med hundepass og vaksinasjonsregler i forbindelse med jakt i utlandet.

Rettssak etter nyttår

Økokrim mener de har grunnlag for å legge ned påstander om ubetinget fengsel under rettssaken som er berammet til januar 2018.

Advokat Morten Furuholmen sier det er en spesiell tiltale fordi klienten hans er tiltalt for brudd på så mange ulike lover. Foto: Benedikte Fjelly / NRK

– Dette er en omfattende tiltale med mange poster og dyrevelferdsloven har en strafferamme på tre år i utgangspunktet, sier statsadvokat Svae-Grotli.

Politiet har i tillegg til omfattende videodokumentasjon sikret seg kommunikasjon og chattelogger de mener beviser at det har foregått ulovlig villsvinjakt i Norge.

– Saken har vært og er en stor påkjenning for min klient, som har vært svært glad i de hundene, sier advokat Hilde Marie Ims. Hun forsvarer en tiltalt mann fra Østfold.

Ims sier at mannen kommer til å ta stilling til skyldspørsmålet først når tiltalen leses opp for ham i tingretten.

NRK har forsøkt å få en kommentar fra forsvarerne til de andre tiltalte i saken uten hell.

Det er satt av seks uker til saken i Kongsberg og Eiker tingrett på nyåret.